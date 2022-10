Czekasz na The Sims 5? Nie mamy dobrych informacji

Electronic Arts pokazało graczom pierwsze szczegóły Projektu Rene. Prototypu, który może się w przyszłości stać pełnoprawnym The Sims 5. Z naciskiem na może – prace są na tak wczesnym etapie, że z planów studia Maxis trudno wywnioskować cokolwiek produktywnego i merytorycznego zarazem.

Czym będzie nowy projekt Electronic Arts

Dlaczego nazwa Rene? Wbrew pozorom nie jest to odniesienie to brytyjskich komedii telewizyjnych. Hasło to kojarzy się z angielskimi renewal, rebirth, renaissance, oznaczającymi różne formy odrodzenia. Zanim jednak cokolwiek pokazano, bardzo podkreślano, iż jest to wczesne stadium projektu. Autorzy dosłownie pokazali kilka obiektów w pomieszczeniu, mówiąc o planowanych możliwościach ich dekoracji, kontrolowania rozmiaru oraz modyfikacji kształtów wstawianych przedmiotów.

Co jednak jest najważniejsze – i niepokojące zarazem – to fakt iż Project Rene ma być tym samym doświadczeniem na komputerach, konsolach, a także urządzeniach mobilnych. Twórcom bardzo zależy na tym, aby gracze razem mogli tworzyć zawartość i łatwo się nią dzielić. Potencjalna fuzja platform brzmi pięknie, ale niesie za sobą prawdopodobne ograniczenia w rozwoju gry. Nie ma co jednak dzielić skóry na niedźwiedziu, tylko poczekać na pierwsze wrażenia z wczesnych dostępów. Electronic Arts planuje mocno zaangażować społeczność gry w projekt, więc usłyszymy o nim jeszcze nie raz.

Lyndsey Pearson z EA powiedziała jednak, że nowa wersja gry z serii The Sims będzie gotowa dopiero za kilka lat. Już teraz The Sims 4 jest rekordowo długo rozwijaną grą – zadebiutowała na rynku w 2014 roku, czyli 8 lat temu, i wygląda na to, że jeszcze długo pozostanie tą „najnowszą”. Dla przypomnienia, The Sims wydano w 2000 roku, The Sims 2 w 2004, a The Sims 3 w 2009. Jak widać, odstępy pomiędzy kolejnymi generacjami były nie dłuższe niż pięć lat. Fani The Sims muszą wykazać się ogromną cierpliwością.

Nowości w The Sims 4

Przede wszystkim – podstawowa wersja The Sims 4 jest już oficjalnie darmowa na wszystkich platformach. Niezależnie od tego, czy gracie na komputerach PC, Mac, czy też na konsolach PlayStation 4, Xbox One lub kompatybilnych z nimi sprzętach obecnej generacji, tytuł pobierzecie i uruchomicie bezpłatnie.

7.5 Ocena

Potwierdzono również prace nad kolejnymi dwoma dużymi rozszerzeniami, co tylko będzie kontynuować ośmioletni już rozwój gry. Co do podstawowej rozgrywki, trwają jeszcze działania nad usprawnieniem zachowania noworodków, a także dodania związanych z nimi interakcji – na początku 2023 roku. Wierzcie lub nie, ale jest to dość gorąca kwestia wśród członków społeczności The Sims 4.

Niebezpieczna sytuacja w świecie modów

Co jednak intryguje, to nadchodząca integracja The Sims 4 z platformą CurseForge. Ta ma się stać jedynym słusznym miejscem, w którym gracze będą pobierać obszerne modyfikacje do produkcji Electronic Arts. Jest to ambitna próba zcentralizowania środowiska modderów. Zwykle dzieje się tak, że mody pobiera się z profilów na Patronite poszczególnych twórców (po opłaceniu wczesnego dostępu) lub z ich stron internetowych, gdy zakończy się okres ekskluzywny dla wspierających twórczość danego autora.

Czy jest to potencjalna próba odebrania samodzielnych możliwości zarobków tym autorom? Warto zaznaczyć, że Overwolf – firma zarządzająca platformą CurseForge, pobiera za każdą transakcję u siebie 30% przychodu. Może więc w teorii się okazać, że najbardziej popularni modderzy otrzymają lukratywne umowy o współpracę, które zmotywują ich do sprzedaży swojej zawartości do The Sims 4 ekskluzywnie na nowej platformie.

To z kolei może doprowadzić do pełnej komercjalizacji rynku modów do The Sims 4. Gracze nie będą już ich wyszukiwać po konkretnych autorach, a wyłącznie za sprawą popularności na CurseForge. Takie rozwiązanie znacznie ogranicza możliwości wybicia się kolejnym niezależnym twórcom, chyba że stworzą coś naprawdę przełomowego i będą o tym pisać wszystkie portale na świecie.