Reżyser „Czarnobyla” dołącza do ekipy serialu The Last of Us

Muszę się Wam do czegoś przyznać — lubię filmy i seriale na podstawie gier komputerowych, choć niestety rzadko kiedy mamy do czynienia z naprawdę dobrym jakościowo produktem w tym gatunku. Są jednak takie filmy jak Pokémon: Detektyw Pikachu czy serial Castlevania od Netfliksa, które dają nadzieje na lepszą przyszłość tego typu rozrywki. Czy serial The Last of Us od HBO również się do nich zaliczy?

Jak donosi serwis Engadget, Johan Renck – laureat nagrody Emmy za reżyseria serialu Czarnobyl, dołącza do zespołu serialowego The Last of Us HBO, gdzie wraz z poznanym już na planie wspomnianego serialu Czarnobyl Craigiem Mazinem zadba między innymi o odcinek pilotażowy.

Do tej pory Johan Renck brał czynny udział w takich projektach jak Czarnobyl, Breaking Bad, The Walking Dead i Wikingowie — trzeba więc przyznać, że dotychczasowy dorobek tego twórcy jest naprawdę imponujący. Daję to spore pokłady nadziei, że serial The Last of Us pozytywnie zaskoczy nas swoją jakością, tym bardziej, że reszta ogłoszonych twórców też robi wrażenie.

Już teraz wiadomo, że w serialową adaptację zaangażowani będą też między innymi: Neil Druckmann (dyrektor kreatywny Naughty Dog), wymieniony już Craig Mazin (scenarzysta serialu Czarnobyl) czy fenomenalny Gustavo Santaolalla odpowiedzialny za muzykę w The Last of Us, jak i w The Last of Us Part II.

Dla mnie serial The Last of Us od HBO zapowiada się jak prawdziwe spełnienie marzeń. Za projektem stoją nie tylko doświadczeni twórcy ale i ogromny wydawca. Dodatkowo zapowiedziano że Naughty Dog będzie brało czynny udział w tworzeniu serialu — teraz pozostało jedynie czekać na ogłoszenie obsady!

Przypominam, że jeszcze w tym miesiącu do rąk graczy trafi The Last of Us Part II na konsolę PlayStation 4. A na Tabletowo możecie się spodziewać premierowej recenzji gry — już teraz mogę zdradzić, że jest na co czekać.

Czekacie na serial The Last of Us od HBO?

Źródło: engadget.com