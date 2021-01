Tesla osiągnęła kolejny rekord produkcji samochodów

Tesla to jedna z tych firm, których nawet najmniejsze osiągnięcia wywołują podziw w mediach na całym świecie. Dzięki danym podsumowującym rok 2020 dowiedzieliśmy się o kolejnym kamieniu milowym osiągniętym przez tego producenta pojazdów elektrycznych, jakim jest wyprodukowanie pół miliona samochodów w ciągu roku. Wielu innych producentów na takie liczby jest w stanie machnąć ręką, ale dla Elona Muska jest to spore osiągnięcie, ukazujące dynamiczny rozwój jego motoryzacyjnej marki.

Tesla osiągnęła swój cel, ale przed nią jeszcze długa droga

Celem Tesli było wyprodukowanie przynajmniej 500 tysięcy pojazdów w ciągu ubiegłego roku. Według danych, firmie udało się złożyć ich aż 509737, lecz nie wszystkie trafiły do klientów przed końcem roku. Statystyki na ten moment mówią o 499,5 tys. samochodów dostarczonych konsumentom w 2020 roku, lecz nie są to jeszcze potwierdzone liczby i mogą wzrosnąć o 0,5% lub więcej, również przekraczając barierę pół miliona.

Są to spore wzrosty względem 367,5 tys. sprzedanych aut w 2019 roku, a jeśli spojrzymy na to, co pandemia COVID-19 zrobiła z globalną gospodarką, jest to jeszcze bardziej imponujący wynik.

Warto wspomnieć, że mimo świetnych wyników, niemal 90% produkcji (blisko 455 tys.) stanowiły tańsze modele oferowane przez Teslę – Model 3 oraz Model Y. Bardziej ekskluzywne Model S oraz Model X to jedynie około 10% pojazdów wyprodukowanych przez producenta w ubiegłym roku.

Model Y (fot. Tesla)

Ciekawostką jest również, że Tesla podkręciła obroty w fabrykach przed końcem roku, ponieważ w samym czwartym kwartale produkcja pojazdów wyniosła 35% całej rocznej produkcji, czyli blisko 180 tys. samochodów.

Pół miliona to wciąż dość mało

Pomimo faktu, że 500 tysięcy wyprodukowanych i sprzedanych samochodów to imponująca liczba i ważny kamień milowy w historii firmy, Tesla jest wciąż zauważalnie mniejszą marką niż jej konkurenci. Dla przykładu, General Motors sprzedało 7,7 miliona samochodów w 2019 roku, a BMW, określane jako marka dość prestiżowa, sprzedało ponad 2,5 miliona aut w tym samym okresie.

(fot. Tesla)

Całkiem możliwe, że poprzeczka na ten rok została ustawiona przez Elona Muska sporo wyżej z racji planowanego rozpoczęcia produkcji Cybertrucka oraz Modelu S Plaid. Branża samochodów elektrycznych rozwija się bardzo dynamicznie i nawet pandemia nie była w stanie jej spowolnić, więc w 2022 możemy być pod jeszcze większym wrażeniem wyników sprzedażowych Tesli.