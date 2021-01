Tesla oferuje bezpłatne trzy miesiące pakietu „Zdolność do Samodzielnej Jazdy”

Niekoniecznie chodzi o promocję pakietu „Zdolność do Samodzielnej Jazdy”. Tesla ma zupełnie inny cel, aby oferować drogą opcję za darmo przez trzy miesiące.

Trzy miesiące z bardziej zaawansowanym autopilotem

Elon Musk wcześniej ogłosił, że Tesla zamierza oferować pakiet Full Self-Driving (Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy) w ramach subskrypcji, którą będzie można w każdej chwili aktywować, a także zrezygnować z niej w dowolnym momencie. Celem jest zachęcenie potencjalnych klientów do sprawdzenia FSD, który obecnie można odstraszać wysoką ceną – kosztuje bowiem 39 tys. złotych, niezależnie od wybranego elektryka.

Jak jednak informuje serwis Electrek, powołując się na własne źródła, w przygotowanej specjalnej ofercie nie chodzi o promowanie wspomnianej subskrypcji, a także niekoniecznie o zachęcenie do późniejszego kupna pakietu FSD. Tesla chce po prostu zwiększyć sprzedaż swoich samochodów.

Cybertruck (fot. Tesla)

Amerykański producent elektryków, aby osiągnąć rekordową liczbę sprzedanych samochodów w obecnym kwartale, a także aby dostarczyć w tym roku 500 tys. pojazdów, postanowił przygotować promocję. Tak, to właśnie w jej ramach ma być oferowany bezpłatny, trwający trzy miesiące, dostęp do „Zdolności do Samodzielnej Jazdy”.

W celu realizacji tego założenia, Tesla musi w tym kwartale dostarczyć ponad 180 tys. pojazdów, czyli o ponad 40 tys. więcej w porównaniu do ostatniego rekordowego kwartału. Owszem, przed firmą stoi naprawdę spore wyzwanie. Nic więc dziwnego, że próbuje ona wspomóc sprzedaż dodatkowymi, specjalnymi ofertami.

Klienci nie otrzymają przez trzy miesiące w pełni autonomicznego samochodu

Nazwa „Zdolność do Samodzielnej Jazdy” może sugerować, że mamy do czynienia z samochodem, który potrafi jeździć bez kierowcy. Niestety, to tylko marketingowe hasło, podobnie jak „Autopilot”, który oferowany jest przez firmę Elona Muska w podstawowym wyposażeniu.

Tak naprawdę, jak podaje Tesla, pakiet FSD zapewnia:

Nawigację na autopilocie: automatyczna jazda od wjazdu do zjazdu z autostrady, w tym kierowanie na węzłach komunikacyjnych i wyprzedzanie wolniejszych samochodów.

Funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu: automatyczne zmiany pasa podczas jazdy na autostradzie.

Automatyczne parkowanie: zarówno równoległe, jak i prostopadłe.

Rozpoznawanie oraz reagowanie na sygnalizację świetlną i znaki stopu.

Automatyczną jazdę po ulicach miasta (wkrótce).

Mimo wszystko, należy zaznaczyć, że mamy do czynienia z naprawdę rozbudowanymi systemami wspierającymi kierowcę, które jak najbardziej mogą wpływać na komfort podróży.