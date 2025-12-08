Ten tani smartwatch ma GPS i mapy offline. I co jeszcze?

Czy smartwatch z dwupasmowym modułem GPS, mapami offline, ekranem AMOLED z trybem Always on Display i akumulatorem zapewniającym nawet 20 dni działania na jednym ładowaniu może kosztować mniej niż 300 złotych? Ano może – tym właśnie cechuje się Rollme G6.

Oto Rollme G6 – tani smartwatch z GPS i mapami offline

Rollme G6 to sportowy smartwatch z GPS, obsługujący pozycjonowanie w dwóch pasmach (L1 i L5). Potrafi także zrobić użytek z innych systemów satelitarnych (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS i Navic), aby w każdych warunkach zapewnić wysoką dokładność, a na pokładzie ma jeszcze wysokościomierz, barometr i cyfrowy kompas. Do tego dochodzą mapy offline, pozwalające zawsze czuć się pewnie i bezpiecznie na trasie – niezależnie od zasięgu.

Wskazania modułu GPS, jak i inne informacje, wyświetlane są na całkiem sporym, bo 1,43-calowym panelu AMOLED. Z kolei akumulator o pojemności 550 mAh zapewniać ma nawet 20 dni normalnego użytkowania, 10 dni intensywnego korzystania, tydzień z zawsze włączonym ekranem (AoD) i do 20 godzin ciągłego pozycjonowania GPS.

Jednak Rollme G6 może się przydać nie tylko na szlaku. Całodobowo monitoruje tętno i natlenienie krwi, liczy kroki i kalorie, czuwa nad czasem i jakością snu, a do tego oferuje ponad 100 trybów treningowych. Zawiera też aplikacje pogody, stopera czy minutnika, jak również umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. Dopełnieniem całości są 4 GB wbudowanej pamięci, na przykład na muzykę.

Rollme G6 (źródło: Rollme)

Dodać wypada, że do wyboru są dwa kolory: czarny obraz pomarańczowy. W kontekście konstrukcji warto też wspomnieć o odporności na wstrząsy i wysokie temperatury oraz o wodoszczelności w klasie 5 ATM.

Ile kosztuje smartwatch Rollme G6?

Rollme G6 jest już dostępny w sprzedaży. Za pośrednictwem oficjalnej strony producenta możesz kupić go za 80 dolarów (równowartość ~290 złotych) z darmową dostawą do Polski. Jeśli pospieszysz się na tyle, by być wśród 200 pierwszych kupujących, w prezencie otrzymasz jeszcze trzy akcesoria (silikonowy pasek, stalową bransoletę i dokanałowe słuchawki TWS), a także parę bożonarodzeniowych kartek.