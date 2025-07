Ten smartwatch przyjmie fizyczną kartę SIM. Nie tylko to czyni go wyjątkowym

Do sprzedaży trafił właśnie intrygujący smartwatch Rollme Hero X. Jest wiele cech, które czynią go wyjątkowym, a jedną z nich – bez wątpienia – jest obsługa fizycznych kart SIM.

Rollme Hero X to smartwatch z miejscem na fizyczną kartę SIM

To, że smartwatch może służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych bez smartfona, nie jest niczym nowym ani niezwykłym. Jednak odbywa się to raczej przy pomocy wirtualnej karty eSIM instalowanej w zegarku. W przypadku Rollme Hero X mamy do czynienia z innym rozwiązaniem: w obudowie jest miejsce na fizyczną kartę SIM (tak jak w większości zegarków dla dzieci). To może się spodobać osobom przywiązanym do operatorów, którzy wciąż nie mają w swojej ofercie opcji eSIM.

Dzięki karcie w smartwatchu możemy nie tylko prowadzić rozmowy, ale też zyskujemy dostęp do internetu w sieci 4G (LTE). To sprawia, że zegarek staje się w pełni niezależnym urządzeniem i w wielu sytuacjach może zastąpić telefon. Szczególnie że na pokładzie znajduje się też dwuzakresowy GPS. Szkoda tylko, że producent nie pokusił się jeszcze o dodanie modułu NFC do płatności zbliżeniowych.

Rollme Hero X (fot. Rollme)

Specyfikacja Rollme Hero X. Jakie niespodzianki jeszcze skrywa?

Smartwatch Rollme Hero X został wyposażony w moduły Wi-Fi i Bluetooth, a obraz wyświetla na sporym, bo 2,06-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości 410×502 pikseli. Jeśli zaś chodzi o podstawowe podzespoły, odpowiednią moc obliczeniową zapewnić mają: czterordzeniowy procesor Unisoc SL8541E oraz 3 GB RAM. Jest też pamięć masowa na pliki – o pojemności 32 GB.

Wróćmy do tego, co czyni ten smartwatch wyjątkowym. Poza miejscem na kartę SIM bez wątpienia urządzenie wyróżnia się też obecnością aparatu. Cechuje go rozdzielczość 5 Mpix, a znajduje się na obrotowej koronce. Może służyć do robienia zdjęć, jak i prowadzenia wideorozmów. Ciekawostką może być także wbudowana latarka.

Obecność tej ostatniej jest całkowicie zrozumiała, gdyż mówimy o urządzeniu zaprojektowanym z myślą o podróżnikach i innych miłośnikach aktywnego spędzania czasu. Stąd też najrozmaitsze funkcje sportowe i zdrowotne, wytrzymała konstrukcja (spełniająca wymogi normy IP67) oraz olbrzymi akumulator (1200 mAh), dzięki któremu można liczyć nawet na 3 dni pracy w trybie 4G. Minus? Wzmocniona konstrukcja, w dodatku z miejscem na kartę SIM i sporą baterią, mierzy 13,6 mm.

Rollme Hero X (fot. Rollme)

Ile kosztuje smartwatch Rollme Hero X?

Ile za taki smartwatch trzeba zapłacić? Całkiem niedużo. Sugerowana cena Rollme Hero X wynosi 100 dolarów (równowartość ~365 złotych), a decydując się na zakup za pośrednictwem oficjalnej strony producenta możesz liczyć na bezpłatną dostawę do Polski.