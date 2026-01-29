Ten oczyszczacz pokocha cała rodzina. Także ta ogoniasta

Wprowadzając do sprzedaży kolejne roboty sprzątające firma Dreame niejednokrotnie udowodniła już, że potrafi radzić sobie z kurzem i zabrudzeniami. Teraz proponuje także sprzęt, który oczyści nie tyle podłogi, co powietrze, a jeśli miałoby być za suche, to znajdzie się i nawilżacz.

Katalog dostępnych w Polsce produktów tej marki właśnie rozszerzył się o dwa urządzenia. Pierwszym z nich jest oczyszczacz powietrza Dreame AP10, drugim zaś – nawilżacz Dreame H40.

Oczyszczacz powietrza Dreame AP10 eliminuje zanieczyszczenia zanim je zauważysz

Tym konkretnym oczyszczaczem mogą zainteresować się przede wszystkim właściciele czworonogów. Właśnie z myślą o nich producent postarał się o technologię 360° High Negative Pressure Air Return, która jest w stanie wychwytywać sierść, zanim osiądzie na meblach czy podłodze, wykorzystując w tym celu generator wysokiego podciśnienia. W ten sam sposób eliminowane są włosy oraz kłębki kurzu.

Oczyszczacz powietrza Dreame AP10 (fot. Dreame)

Zaawansowany system filtracyjny radzić ma sobie również z drobnymi cząsteczkami oraz nieprzyjemnymi zapachami. W misji udział biorą: filtry główny, HEPA i węglowy, lampa UVC oraz jonizator. Producent chwali się też wysoką wydajnością (do 430 m³/h), cichym działaniem (poniżej 66 dB) oraz panelem cyfrowym, pozwalającym w czasie rzeczywistym monitorować jakość powietrza.

Opis urządzenia Dreame AP10 zacząłem od stwierdzenia, że to dobry sprzęt dla właścicieli zwierzaków, ale nie wspomniałem, że same zwierzaki również co nieco zyskują. Górna część urządzenia pełni funkcję komfortowego legowiska, wbudowany wskaźnik laserowy, wędka i drapak to coś dla kota, a z kartonowego pudełka można utworzyć domek!

Nawilżacz powietrza Dreame H40 – dla alergików i właścicieli zwierząt

Nawilżacz Dreame H40 wydaje się dobrym kompanem dla tego oczyszczacza. Zadba o to, by powietrze było nie tylko czyste, ale też przyjemne i zdrowe. Bazuje na technologii ewaporacyjnej z kurtyną wodną odfiltrowującą minerały – poza równomiernym wzrostem poziomu wilgotności w całym pokoju eliminuje to także ryzyko powstawania białego osadu na meblach i podłodze.

Nawilżacz powietrza Dreame H40 (fot. Dreame)

Warto jeszcze wspomnieć o lampie UVC sterylizującej wodę wewnątrz urządzenia, zmywalnym filtrze antybakteryjnym oraz czynniku na bazie fosforanów. Wszystko to razem sprawia, że urządzenie jest bezpieczne dla alergików i zwierząt. Duży zbiornik (6 l) zapewniający nieprzerwaną pracę nawet przez 24 godziny, wydajność sięgająca 800 ml/h oraz głośność, która w trybie nocnym wynosi jedynie 32 dB – to kolejne atuty.

Ile kosztują nowe urządzenia Dreame do uzdatniania powietrza?

Oczyszczacz powietrza Dreame AP10 został wyceniony na 1599 złotych, ale w ramach promocji na start, która potrwa do 12 lutego 2026 roku, można go kupić w cenie obniżonej do 1399 złotych, a do tego jeszcze dobrać filtr (na zmianę) za symboliczną złotówkę.

Z kolei drugi z nowych sprzętów, czyli nawilżacz powietrza Dreame H40, jest dostępny w sprzedaży za 799 złotych.