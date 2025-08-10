Realme zmienia politykę aktualizacji swoich smartfonów

Realme ogłosiło nową politykę aktualizacji oprogramowania, która obejmie popularne serie smartfonów producenta. Wybrane modele otrzymają dłuższe wsparcie zarówno w zakresie aktualizacji systemu Android, jak i poprawek bezpieczeństwa. Dla użytkowników i potencjalnych klientów to może być naprawdę istotna zmiana.

Trzy duże aktualizacje Androida i cztery lata poprawek

Francis Wong, szef marketingu Realme, potwierdził, że od teraz smartfony, których nazwy modeli wyglądają w następujący sposób: „Numer” Pro, „Numer” T,oraz sam „Numer” będą objęte rozszerzonym wsparciem. Modele Realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, 15 Pro oraz 15 otrzymają trzy duże aktualizacje systemu Android oraz cztery lata poprawek bezpieczeństwa.

#NewsAlert realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, and 15 Pro, 15, all upgrade to the 3+4 policy. And it's a commitment for all our future Number Pro, Number, and Number T product lines. My announcement for P series is coming soon, too many news and tech surprises for #NewPSeries pic.twitter.com/zzFo5HEX8C — Francis Wong （王硕） (@FrancisRealme) August 8, 2025

W praktyce oznacza to, że posiadacze tych urządzeń mogą liczyć na dłuższą żywotność swojego sprzętu i aktualne funkcje systemowe jeszcze przez długi czas po premierze. W przypadku Androida, gdzie fragmentacja wersji systemu bywa problemem, to realna wartość dodana.

Warto zaznaczyć, że nowa polityka obejmie wszystkie przyszłe smartfony z wymienionych serii, co daje jasny sygnał dla klientów, że kupując te modele, można mieć pewność co do długości wsparcia. Niestety, Realme nie ujawniło, jak często będą dostarczane poprawki bezpieczeństwa. Może to być model comiesięczny, dwumiesięczny lub kwartalny, ale szczegółów na ten temat jeszcze brak.

Jak Realme wypada na tle konkurencji?

Na tle branży zmiana w polityce Realme jest krokiem w dobrą stronę, choć konkurencja w segmencie wsparcia oprogramowania jest coraz silniejsza. Samsung oferuje nawet siedem lat wsparcia dla swoich telefonów, Google również zapewnia siedem lat aktualizacji dla serii Pixel 8 i nowszych.

Z drugiej strony, wielu producentów wciąż oferuje zaledwie dwa lata dużych aktualizacji i trzy lata poprawek, co w praktyce oznacza szybsze starzenie się urządzeń. Dlatego deklaracja Realme, szczególnie w kontekście urządzeń ze średniej półki, jest istotna. Może też stanowić argument przy wyborze nowego smartfona w segmencie, gdzie konkurencja jest wyjątkowo zacięta.

Nie wiadomo jeszcze, czy podobne zasady obejmą serię GT, czyli takie smartfony jak Realme GT 7 oraz tańsze modele z linii C – przedstawicielem tej serii w naszym kraju jest m.in. Realme C71. W przypadku tych urządzeń producent nie podał żadnych nowych informacji, co może sugerować, że pozostaną one przy dotychczasowym, krótszym okresie wsparcia.