Thunderbird podejmuje walkę z Gmailem. Jak spróbuje mu zagrozić?

Thunderbird chce poważnie powalczyć z Gmailem. Nie tylko zaproponuje usługę pocztową z adresami we własnej domenie, ale też pakiet przydatnych funkcji, między innymi bazujących na sztucznej inteligencji. Plany są ambitne.

Thunderbird zaproponuje adresy w domenie @thundermail.com

Nie umiałbym powiedzieć, od jak dawna korzystam z Thunderbirda, ale od dawna to stwierdzenie zgodne z prawdą. Na jakiś czas wprawdzie odszedł do pewnego stopnia w odstawkę, ale odkąd pojawiła się aplikacja Thunderbird na smartfony, znów korzystam z niego bardzo regularnie. I choć sam nigdy nie czułem potrzeby, by mieć adres w takiej domenie, to rozumiem, że dla kogoś może to być coś fajnego.

Twórcy Thunderbirda zaproponują swoim użytkownikom adresy mailowe w domenie @thundermail.com lub @tb.pro. To tylko początek, bo ekipa planuje na poważnie podjąć walkę z firmą Google i jej Gmailem.

Nadciąga Thunderbird Pro – płatny pakiet funkcji dodatkowych

Aktualnie trwają zapisy do betatestów pakietu Pro. Co – poza specjalnymi adresami – będzie wchodzić w jego skład? Ano najrozmaitsze funkcje, takie jak harmonogram spotkań, narzędzie do udostępniania plików (będące reinkarnacją Firefox Send) czy też Thunderbird Assist. Pod tą nazwą kryje się zestaw funkcji opierających się na sztucznej inteligencji.

Na razie nie znamy żadnych szczegółów, jeśli chodzi o terminy czy też ceny. Wiemy tylko, że będzie kilka poziomów, aby każdy mógł cieszyć się dokładnie taką funkcjonalnością, na jakiej mu zależy.

Lepiej późno niż wcale

Ryan Sipes, który obecnie znajduje się na czele zespołu rozwijającego Thunderbirda, przyznał szczerze, że tego typu rozwiązanie powinno pojawić się w ekosystemie już dekadę temu, ale lepiej późno niż wcale – skwitował. Ekipa ma sporo do nadrobienia względem Gmaila czy Outlooka, lecz dogonienie ich wcale nie wydaje się niewykonalne.

Thunderbird ma silną markę, której historia sięga 2003 roku. Miewała gorsze chwile, ale od 2020 roku, kiedy wzięła się za nią MZLA Technology Corporation, odżywa i przedstawione tu plany wydają się na to najlepszym dowodem.