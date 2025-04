BIK da Ci znać, jeśli hakerzy wykradną Twoje dane

Biuro Informacji Kredytowej oferuje nową usługę w ramach Alertów BIK. Jest nią możliwość monitorowania darknetu z systemem ostrzegania użytkownika, gdy jego dane zostaną wykradzione.

BIK pokazuje, jak możemy ochronić się przed konsekwencjami wycieku danych

Cyberprzestępcy coraz częściej próbują zdobyć nasze wrażliwe dane. O wyciekach informuje m.in. CERT Polska, które wydało ostrzeżenie o fałszywych mailach wykorzystujących markę e-Doręczenia. Zdobycie danych przez cyberprzestępców może skutkować wieloma poważnymi konsekwencjami – od kradzieży pieniędzy z konta bankowego, przez zaciąganie pożyczek, aż po kradzież tożsamości.

Wykradzione informacje gromadzone i sprzedawane są w tzw. darknecie, niedostępnym dla przeciętnego użytkownika. Hakerzy gromadzą tam imiona, nazwiska, loginy, hasła, numery telefonów, adresy e-mail, a nawet numery PESEL. Jeśli te wrażliwe informacje na nasz temat trafią do strefy darknetu, warto szybko podjąć odpowiednie działania. W jaki jednak sposób dowiedzieć się, czy nasze dane są w niebezpieczeństwie?

Pomocna w tym będzie nowa usługa Biura Informacji Kredytowej (BIK). Instytucja ta jest odpowiedzialna za gromadzenie i udostępnianie danych na temat historii kredytowej, zarówno osób prywatnych, jak i firm. Do usługi Alerty BIK trafiła właśnie nowa funkcja monitorowania darknetu. Na czym polega, przed czym chroni i jak ją uruchomić?

BIK wyśle Ci SMS, gdy wyciekną Twoje dane

Alerty BIK oferują teraz nową usługę monitorowania darknetu. Jeśli aktywujesz funkcję alertów, instytucja automatycznie prześle do Ciebie wiadomość SMS o wykryciu Twoich danych w darknecie. Gdy zalogujesz się na konto BIK, poznasz szczegóły i dowiesz się, jak postąpić w zaistniałej sytuacji. Alerty BIK to usługa płatna, oferowana w trzech wariantach:

Alerty BIK za 48 złotych rocznie;

Pakiet BIK za 139 złotych rocznie;

Pakiet Bezpieczna Rodzina Plus za 238 złotych rocznie.

Cennik usług (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Biuro Informacji Kredytowej tłumaczy, że w wiadomości przesłanej do użytkownika poinformuje go o rodzaju wykradzionych danych. Jeśli będzie to hasło do konkretnego konta – zaleci, aby je zmienić, a także prewencyjnie zmienić też hasła do poczty elektronicznej, sklepów online czy portali społecznościowych. W przypadku wycieku danych na temat konta bankowego, należy jak najszybciej zmienić hasło do bankowości oraz zweryfikować ostatnie działania na koncie.

Warto również przekazać informacje o wykradzeniu Twoich danych znajomym i rodzinie, aby nie dali się oszukać, jeśli cyberprzestępca będzie próbował się pod Ciebie podszywać lub zastosować wobec nich inne zabiegi socjotechniczne.

BIK zaznacza, że przed samym wyciekiem danych nie można ochronić się w pełni, choć są narzędzia, które wspomagają ochronę naszych danych. Jednym ze sposobów jest zastrzeżenie numeru PESEL. Jeśli jednak nie zastrzegliście numeru PESEL lub wykradziono inne dane, liczy się szybka reakcja, zanim hakerzy zdążą wykorzystać zdobyte informacje.