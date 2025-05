Tą nowością Motorola może namieszać… na rynku telewizorów

Motorola od lat kojarzy się przede wszystkim ze smartfonami. Teraz jednak firma coraz śmielej wchodzi na zupełnie nowy dla siebie rynek – rynek telewizorów. Zaprezentowana właśnie seria Motorola Envision X QLED Google TV ma szansę sporo namieszać, szczególnie w kategorii przystępnych cenowo modeli. Co oferuje?

QLED, 4K i Google TV 5.0. Taki telewizor serwuje Motorola

Motorola i telewizor to raczej nie jest połączenie, które przychodzi nam od razu do głowy. Ten producent kojarzy się raczej z całkiem dobrymi smartfonami – zarówno tymi budżetowymi, jak i flagowymi z serii Edge (takimi jak np. Motorola Edge 50 Pro)

Teraz marka wprowadza na rynek Envision X QLED, czyli serię telewizorów, dostępną w trzech rozmiarach: 43, 55 i 65 cali. Wszystkie modele łączy to, że oferują rozdzielczość 4K oraz odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz. Producent postawił na technologię QLED z Quantum Glow, która poprawia jasność i nasycenie kolorów, oferując nawet 1,07 miliarda barw i szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni.

Nowością jest zastosowanie Google TV 5.0, co oznacza dostęp do wszystkich popularnych aplikacji, takich jak Netflix, YouTube czy Disney+. Użytkownicy mogą korzystać także z Chromecasta, Asystenta Google i sterować głosowo całym urządzeniem. Telewizor działa w oparciu o Androida 14.

Motorola zadbała również o technologię poprawiającą płynność ruchu dzięki MEMC oraz tryb ALLM, który automatycznie przełącza telewizor w niski tryb opóźnień. W środku znalazł się czterordzeniowy procesor MediaTek, wspierany przez 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Na pokładzie znalazły się też trzy złącza HDMI, dwa porty USB oraz Wi-Fi i Bluetooth, co pozwala podłączyć do telewizora wszystkie potrzebne urządzenia.

telewizor Motorola Envision X QLED (źródło: Motorola)

Ma być też wysokiej jakości dźwięk i atrakcyjna cena

Motorola Envision X QLED to nie tylko dobry obraz, ale również jak zapewnia producent solidne nagłośnienie. Telewizory wyposażono w system dźwięku AmphiSoundX PRO o mocy 48 W, wspierany przez technologie Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz DTS TruSurround. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy oglądasz film, grasz czy słuchasz muzyki, dźwięk będzie głęboki, a także ma sprawiać wrażenie przestrzennego.

Motorola wyceniła swoje nowe telewizory bardzo atrakcyjnie. W Indiach model 43-calowy kosztuje 21999 rupii, czyli około 970 złotych. Większy, 55-calowy wariant, wiąże się z wydatkiem 30599 rupii (~1360 złotych), a największy, 65-calowy, kosztuje 41999 rupii, czyli około 1800 złotych. Telewizory są już dostępne w sprzedaży. Nie jest jednak wiadomo, czy doczekają się także globalnej premiery.