Patrząc na najnowszy produkt japońskiej marki Suneast, trudno nie zadać sobie pytania, czy to na pewno prawdziwy SSD. Ten sprzęt jest tak mały, że przypomina raczej odbiornik Bluetooth niż pełnoprawny dysk. Co oferuje ten sprzęt?

Co oferuje Suneast Nano SSD?

Japoński producent Suneast oficjalnie zaprezentował najmniejszy na świecie zewnętrzny dysk SSD. Suneast Nano SSD to urządzenie o wymiarach 10,6 × 20 × 13,5 mm i wadze zaledwie 2,8 g. Dla porównania to mniej niż większość klasycznych breloków czy adapterów USB, których używamy np. do bezprzewodowych klawiatur. Urządzenie zostało wyposażone w złącze USB C, dzięki czemu bezpośrednio podłączysz je do laptopa, tabletu czy smartfona, bez konieczności stosowania przejściówek.

Pomimo naprawdę niewielkich rozmiarów, dysk oferuje całkiem solidną wydajność. Producent deklaruje prędkość odczytu do 450 MB/s oraz zapisu do 400 MB/s. To wartości, które w zupełności wystarczą do płynnego przesyłania dużych plików, takich jak zdjęcia RAW czy filmy. Suneast celuje głównie w użytkowników, którzy potrzebują mobilnego i wygodnego sposobu na szybkie przenoszenie danych między urządzeniami.

Dysk dostępny jest w trzech wersjach: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB. Co ważne, jest on kompatybilny z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, macOS, Linux, Android i iOS. Suneast zaleca jednak, aby pierwszą konfigurację przeprowadzić na komputerze, a nie na smartfonie, co ma zapewnić pełną kompatybilność podczas dalszego użytkowania.

dysk Suneast Nano SSD (źródło: Suneast)

Dysk idealny do pracy ze smartfonem

Nano SSD Suneast powstał głównie z myślą o użytkownikach smartfonów, którzy coraz częściej nagrywają materiały w wysokiej rozdzielczości i potrzebują szybkiego sposobu na ich zarchiwizowanie lub przeniesienie. Dzięki złączom USB-C nośnik współpracuje z większością nowych smartfonów. Kiedy do zobaczyłem to od razu pomyślałem, że szczególnie taki sprzęt przydałby się np. właścicielom iPhone 16 Pro Max nagrywających w Apple ProRes, bo to format, który potrzebuje naprawdę sporo miejsca.

Producent podkreśla, że Nano SSD świetnie sprawdzi się także jako narzędzie do szybkiego backupu danych z telefonu lub do pracy z dużymi plikami bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Dzięki małym rozmiarom i niskiej wadze, można go mieć zawsze przy sobie bez konieczności noszenia dodatkowych kabli, etui czy przejściówek.

Na ten moment nie ujawniono jeszcze ceny urządzenia ani daty premiery poza rynkiem japońskim. Miejmy nadzieje, że firma zdecyduje się na ekspansję na inne rynku, bo można przypuszczać, że Sugestie Nano SSD szybko znajdzie swoich odbiorców także poza Japonią.