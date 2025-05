Razer Clio – audio z super samochodów przeniesione do fotela gamingowego

Podczas grania liczy się nie tylko obraz, ale i dźwięk. By odpowiednio dobrze słyszeć przeciwników, dobrze mieć sprzęt, który zapewni dźwięk na wysokim poziomie. Najczęściej wiąże się to z koniecznością używania słuchawek lub rozbudowanego zestawu głośników. Razer postanowił jednak podejść do tego tematu zupełnie inaczej – jak producenci super samochodów, montujący głośniki w zagłówkach foteli. Firma zaprezentowała urządzenie Razer Clio, które… jest dokładnie takim rozwiązaniem, ale z przeznaczeniem do foteli gamingowych.

Razer Clio – „poduszka”, która działa jak słuchawki

Razer Clio to kompaktowy system audio zaprojektowany z myślą o wszystkich, którzy nie chcą korzystać z klasycznych słuchawek ani rezygnować z wysokiej jakości dźwięku, np. w podczas sesji gamingowych.

Urządzenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak „poduszka”, składa się z dwóch głośników o średnicy 43 mm, które montuje się bezpośrednio na oparciu fotela gamingowego takiego jak np. niedawno zaprezentowany Razer Iskur V2 X. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu przetworników dźwięk trafia bezpośrednio do uszu użytkownika, co daje efekt zbliżony do korzystania ze słuchawek, ale bez konieczności zakładania ich na głowę.

Razer Clio wspiera technologię THX Spatial Audio, która odpowiada za przestrzenne odwzorowanie dźwięku w grach, filmach i muzyce. Co istotne, sprzęt działa nie tylko jako samodzielne nagłośnienie, ale może być także elementem większego systemu audio i działać np. jako tylne głośniki w konfiguracji 5.1, sterowanej przez oprogramowanie Razer Synapse 4.

Za bezprzewodową łączność odpowiada technologia Razer HyperSpeed Wireless, znana z innych produktów marki. Zapewnia stabilne połączenie z komputerem lub konsolą bez opóźnień, co jest szczególnie ważne w grach. Clio wspiera też Bluetooth, dzięki czemu można je sparować ze smartfonami z Androidem i iOS, co rozszerza jego możliwości.

Razer Clio (źródło: Razer)

Ile trzeba zapłacić za Razer Clio?

Producent podkreśla, że Razer Clio to nie tylko dźwięk, ale też wygoda. Urządzenie wyposażono w poduszkę z pianki memory foam, która zapewnia podparcie dla głowy i szyi podczas długich rozgrywek lub po prostu pracy przed komputerem.

Montaż jest prosty i odbywa się za pomocą regulowanych pasków z nylonu, dzięki czemu Clio pasuje do większości foteli gamingowych z wysokim oparciem. Sprzęt działa dzięki wbudowanemu akumulatorowi, który – według producenta – wystarcza nawet na 14 godzin nieprzerwanej pracy. Po rozładowaniu wystarczy podpiąć Clio do zasilania za pomocą złącza USB-C.

Rynkowa premiera urządzenia została zaplanowana na 16 maja 2025 roku, a sugerowana cena detaliczna to 199,99 euro (~850 złotych). Razem Clio będzie dostępne w oficjalnym sklepie internetowym producenta oraz u wybranych partnerów handlowych.

Muszę przyznać, że sam jestem ciekaw jak sprawdzi się w codziennym użytkowaniu taki bajer.