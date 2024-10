TCL ma telewizor inny niż wszystkie. Jest jak dzieło sztuki

TCL Nxtframe z serii A300 i A300 Pro to rodzina telewizorów, które pozytywnie wyróżniają się na tle pozostałych. Bardzo dobrze się prezentują, a przy tym ich specyfikacja również może się podobać. Zresztą pogadajmy o konkretach…

Telewizor TCL Nxtframe jak dzieło sztuki

Telewizory TCL Nxtframe z serii A300 i A300 Pro to propozycja dla osób, które szukają stylowego sprzętu, który nie będzie po prostu czarną skrzynką. Producent twierdzi wręcz, że to „dzieła sztuki” i choć należy to traktować jak marketingowy bełkot, to nie da się zaprzeczyć, że faktycznie te urządzenia wyróżniają się swoim wyglądem. Brzmi to jak odpowiedź na rodzinę telewizorów Samsung The Frame. I to całkiem udana.

Domyślnie ekran jest otoczony brzozową ramką, ale podobnie jak w The Frame, tak i w Nxtframe użytkownik może ją wzbogacić o dodatkową, bardziej pasującą do swojej przestrzeni (oczywiście wiąże się to z dodatkowymi zakupami). Demontaż i montaż jest prosty, dzięki magnetycznym połączeniom. Możliwe jest także wybranie jednej z dwóch podstaw lub zawieszenie urządzenia na ścianie.

Design telewizora ma nawiązywać do obrazów, a na ekranie rzeczywiście mogą pojawiać się dzieła sztuki. Użytkownicy mają do dyspozycji obszerną kolekcję – bez żadnych dodatkowych opłat. Cieszenie oczu takimi obrazami jest możliwe także dlatego, że wyświetlacz jest matowy i antyrefleksyjny.

Sama specyfikacja TCL A300 i A300 Pro też może się podobać

Przy tym wszystkim TCL Nxtframe to też po prostu dobry telewizor. Jest wyposażony w panel typu QLED (czyli LCD z warstwą kropek kwantowych) o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Pozwala to liczyć na żywe kolory, wysoką ostrość i płynny ruch. Obsługuje też adaptacyjny HDR w formacie Dolby Vision IQ, a szeroką funkcjonalność zapewnia system Google TV.

Jeśli chodzi o łączność, to użytkownicy mogą skorzystać z czterech gniazd HDMI 2.1, dwóch portów USB, cyfrowego wyjścia optycznego, złącza CI oraz gniazda LAN, a także modułów Bluetooth, Wi-Fi i Chromecast.

Modele z dopiskiem „Pro” mają dodatkowo w zestawie bezprzewodowe głośniki: soundbar oraz subwoofer. Ten system audio został zaprojektowany wspólnie przez zespoły TCL i Bang&Olufsen. Oferować ma czyste i pełne brzmienie, jak również szerokie opcje personalizacji – tak, by dźwięk jak najlepiej odpowiadał preferencjom użytkowników.

Ile kosztuje telewizor TCL Nxtframe? Cena nie jest wcale taka olbrzymia

W sklepach można znaleźć trzy warianty rozmiarowe z serii Nxtframe A300 Pro:

55-calowy TCL 55A300 Pro za 4999 złotych,

65-calowy TCL 65A300 Pro za 5999 złotych,

75-calowy TCL 75A300 Pro za 7999 złotych.

W takich samych rozmiarach dostępna jest seria Nxtframe A300 bez głośników bezprzewodowych. Ceny poszczególnych wariantów są niższe o 1000 złotych względem wersji z dopiskiem „Pro”.