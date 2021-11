Telegram 8.2 – szukanie udostępnionych multimediów nigdy nie było tak łatwe

Wybierany często przez osoby ceniące prywatność, komunikator Telegram, doczekał się większej aktualizacji. Trzeba przyznać, że interesujących nowości jest całkiem sporo, a niektóre z nich powinny odczuwalnie wpłynąć na komfort korzystania z aplikacji.

Wygodniejszy dostęp do multimediów

Dla wielu osób współczesna aplikacja do komunikacji nie ma racji bytu, gdy nie jest wyposażona w możliwość przesyłania różnych multimediów. Dobry komunikator powinien nie tylko zapewniać funkcję wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, ale również zdjęć, filmów czy dźwięków. Na szczęście, Telegram oferuje obsługę wszystkich tych typów plików.

Co więcej, w najnowszej aktualizacji twórcy skupili się na dostępie do wcześniej przesłanych multimediów, ułatwiając ich odnajdywanie. Teraz znalezienie chociażby mema, którego otrzymaliśmy w zeszłym miesiącu, powinno być odczuwalnie wygodniejsze i szybsze.

Po pierwsze, Telegram otrzymał nowy „pasek daty”, który można przeciągać w górę i w dół, aby szybciej przewijać udostępnione multimedia. Po drugie, wprowadzono interfejs kalendarza, który zapewnia przejrzysty podgląd plików udostępnionych w konkretnym dniu. Po trzecie, pojawiła się opcja filtrowania multimediów, co umożliwia wyświetlenie tylko zdjęć lub filmów.

Usprawnienia w dołączaniu do grup i kanałów

Kolejna przydatna nowość, którą wprowadza Telegram 8.2, dotyczy rozmów grupowych i kanałów. Komunikator od dłuższego czasu umożliwia tworzenie linków z zaproszeniami do czatów, które następnie mogą być wysłane do konkretnej grupy odbiorców.

Teraz możliwe jest zaznaczanie dodatkowej opcji – „Prośby o zatwierdzenie przez administratora”. Jak sama nazwa wskazuje, użytkownik posiadający link z zaproszeniem, będzie musiał wysłać prośbę o dołączenie do czatu, która następnie zostanie (lub nie) zatwierdzona przez administratora rozmowy grupowej czy kanału.

Telegram 8.2 to również możliwość nadawania nazw do wcześniej utworzonych linków z zaproszeniami do grupy. W odpowiedniej sekcji w aplikacji można dodać etykiety do linków, aby przykładowo łatwiej było nimi zarządzać.

Motywy w całej aplikacji

Użytkownicy lubiący personalizować wygląd komunikatora powinni być zadowoleni z nowej funkcji, która pozwala ustawić motyw dla całej aplikacji. Wcześniej można to było zrobić tylko dla poszczególnych czatów.

Ponadto, twórcy skupili się na przeprojektowaniu sekcji ustawień związanej z wyglądem aplikacji. Motywy znajdują się teraz w centralnym miejscu. Warto zaznaczyć, że nowość debiutuje w wersji na iOS, a na Androidzie ma pojawić się wkrótce.

Kilka mniejszych, ale wciąż przydatnych ulepszeń

Najnowsza aktualizacja wprowadza jeszcze podgląd czasu podróży w przypadku funkcji udostępniania lokalizacji i natychmiastowe podpisy do multimediów. Oba rozwiązania dostępne są dla użytkowników iOS. Dodano jeszcze zaktualizowane ustawienia dla iOS 15, a także więcej animowanych emoji.

Aplikacja w wersji 8.2 powinna być już dostępna dla wszystkich zainteresowanych w wersji na iOS i Androida.