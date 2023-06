Nowa karta graficzna Acer Predator to nie Intel!!!

Dość niespodziewanie Acer Predator ogłosił wprowadzenie na rynek nowych kart graficznych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sa one oparte o architekturę AMD.

Predator stawia na AMD

Acer Predator przygotował nową kartę graficzną, którą będzie wdrażał na rynek. Zapewne taka informacja nie obiłaby się szerokim echem, gdyby nie fakt, że jest to pierwsza karta tej firmy oparta o architekturę AMD, o czym wspomina sam producent. Dokładny model to RX 7600, a pełna nazwa karty to „Predator BiFrost Radeon RX 7600”. Co jeszcze wiemy o „nowym” RX?

Przed Państwem Predator BiFrost Radeon RX 7600 (źródło: wec24)

Zasilany ma być przez najnowszą architekturę AMD RDNA 3, ten sam układ obliczeniowy oraz nowe akceleratory AI. Nie podano szczegółowych danych, ale producent zapewnia, że model „ustanawia nowy standard wydajności, grafiki i energooszczędności nowej generacji”. Co ciekawe, warto podkreślić, że Predator BiFrost Radeon RX 7600 ma zamontowany wentylator osiowy oraz wentylator blower, co ma pomóc zbić temperatury i skutecznie odprowadzić ciepło z obudowy komputera.

Sztuczna inteligencja, wydajność oraz nowe oprogramowanie

Na ten moment producent nie poinformował nas o pełnej specyfikacji sprzętowej Predator BiFrost Radeon RX 7600. Wiemy jedynie, że będzie można liczyć na 8 GB pamięci GDDR6. Taka liczba nie powinna nikogo dziwić, gdyż w końcu jest to karta ze średniego segmentu cenowego. Wychodzić z niej będą trzy złącza DisplayPort oraz jedno HDMI. Na takie szczegóły, jak taktowanie GPU przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Wspomniałem jednak o AI, wydajności oraz oprogramowaniu. Zrobiłem to nie bez powodu, gdyż to właśnie tym jest promowana nowa karta graficzna. Zaimplementowano integrację ze sztuczną inteligencją Xilinx, a także uczenie treści w AMD Media Framework. Do tego przygotowano dedykowaną aplikację.

Predator BiFrost Utility ma oferować szereg funkcji oraz możliwości dopasowania nakładek pod siebie. Podczas gry będzie można sprawdzić aktualny stan karty graficznej, jak np. obciążenie, czy temperaturę. Za pomocą aplikacji będzie można sterować także prędkością wentylatora, żeby np. lepiej zbić temperatury.

Karta ma zadebiutować w naszym regionie w lipcu, a jej cena sugerowana to 1799 złotych. Dobrze jednak wiemy, że często się ona różni od faktycznej ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić za kartę.