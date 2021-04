TCL szykuje aż 6 nowych modeli smartfonów! Znamy ich wygląd oraz część specyfikacji

Marka TCL w dalszym ciągu zapewne bardziej kojarzy się użytkownikom z telewizorami, aniżeli smartfonami. Nie oznacza to jednak, że w tym drugim przypadku są to urządzenia niewarte uwagi. Do sieci trafiły głosy o aż sześciu nowych smartfonach jakie planuje wydać TCL w najbliższym czasie. Poznaliśmy także część ich specyfikacji.

TCL walczy o uwagę klientów

W listopadzie ubiegłego roku na polski rynek smartfonów wszedł chiński gigant, marka TCL. Firma kojarzona była w naszym kraju już wcześniej za sprawą telewizorów w przyzwoitych cenach. Ostatnie modele smartfonów TCL z serii 20 (20 5G i 20 SE) zostały całkiem ciepło przyjęte przez recenzentów. Na uwagę zasługiwały szczególnie wysokiej jakości wyświetlacze. Widać było, że firma przełożyła doświadczenie z segmentu TV do swoich urządzeń mobilnych.

W ostatnim czasie TCL próbuje także zyskać uwagę użytkowników za pomocą coraz to bardziej wymyślnych prototypów składanych tabletów i smartfonów. Na razie jednak żaden z nich nie trafił do sprzedaży i wciąż nie wiadomo czy kiedykolwiek to się stanie. Z pewnością jednak producent potrafi zaskoczyć technologicznymi innowacjami.

6 nowych modeli trafi na rynek

Jak poinformował internetowy leakster Evan Blass, aż sześć nowych smartfonów TCL z serii 20 ma wkrótce trafić na rynek. Mają to być modele:

TCL 20 Pro 5G

TCL 20L

TCL 20 L+

TCL 20S

TCL 20Y

TCL 20E

TCL 20 Pro 5G ma być, zgodnie ze swoją nazwą, najmocniejszym urządzeniem ze wspomnianej szóstki. Według nieoficjalnych informacji, smartfon będzie napędzany przez procesor Snapdragon 750, w akompaniamencie 6 GB RAM. Model ma zyskać minimalnie mniejszy wyświetlacz (6,67 cala) w stosunku do wersji bez dopisku „pro” (6,7 cala).

TCL 20 Pro 5G – fot. EvLeaks

TCL 20L i 20L+ to urządzenia, które nie będą wyposażone w modem 5G. W obu modelach możemy spodziewać się procesora Snapdragon 662. Według doniesień, jakie trafiły do sieci, oba urządzenia mają dostać ekrany w rozdzielczości FullHD+. Różnica ma być widoczna w przypadku ilości RAM, gdyż w przypadku 20L na pokładzie znajdzie się 4 GB, a w modelu z plusem aż 6 GB RAM, tak jak w TCL 20 Pro 5G.

TCL 20L (lewy) i 20L+ (prawy) – fot. EvLeaks

Idąc dalej w TCL 20S i 20Y, kompromisy będą zdecydowanie bardziej widoczne. W przypadku TCL 20Y, zmniejszeniu ma ulec rozdzielczość ekranu – z FullHD do HD. Kamerka do selfie ma zostać umieszczona centralnie w kroplowatym notchu, a całość napędzać ma procesor autorstwa MediaTeka – Helio P22. Model 20S zaoferuje szybszy układ Snapdragon 665, a kamera ukryje się w otworze w ekranie. Możliwe, że w przypadku 20S ekran zaoferuje wyższą rozdzielczość w stosunku do TCL 20Y, jednakże na potwierdzenie tych informacji jeszcze poczekamy.

TCL 20S (lewa), 20Y (środek) i 20E (prawa) – fot. EvLeaks

Ostatni z wymienionych modeli TCL 20E ma być teoretycznie najsłabszym z całej szóstki. Spoglądając w domniemaną specyfikację widzimy niemalże powtórkę z TCL 20Y za sprawą rozdzielczości ekranu w HD, procesora Helio P22 i identycznego umieszczenia kamery. Jedyną na ten moment różnicę widzimy w przypadku RAM, gdyż pamięci tej będzie wyraźnie mniej – 3 GB zamiast 4 GB.

Czy armia tańszych smartfonów z Androidem autorstwa TCL znajdzie swoich sympatyków? Jeśli tylko urządzenia zostaną odpowiednio wycenione, to istnieje taka szansa.