TCL 20 Pro 5G to pierwszy taki smartfon w ofercie TCL. Są też TCL 20L+ i TCL 20L

Dla osób uważnie śledzących Tabletowo.pl nie będzie zaskoczeniem, że do oferty TCL dołączają dziś nowe smartfony. Tym samym seria TCL 20 rozszerza się o nowe produkty, spośród których zdecydowanie najciekawiej zapowiada się TCL 20 Pro 5G, który zresztą jako pierwszy trafi do sprzedaży w Polsce. Oprócz niego poznajcie też TCL 20L+ TCL 20L.

TCL ze swoimi smartfonami pojawił się w Polsce w listopadzie zeszłego roku. W portfolio marki mogliśmy znaleźć ciekawe modele – takie, jak chociażby TCL 10 Plus, TCL 10 SE czy TCL 10 5G, spośród których chyba najlepiej został przywitany przez klientów pierwszy z nich (którego zresztą testowałam na łamach Tabletowo).

Później, w lutym, na naszych półkach sklepowych pojawił się pierwszy przedstawiciel nowej linii smartfonów TCL – TCL 20 SE, a w marcu kolejny – TCL 20 5G. Czas poznać jego pozostałych braci – dziś trzech, ale niewykluczone, że w przyszłości będzie ich więcej. Zwłaszcza, że np. TCL 20S przeznaczony jest wyłącznie na rynek amerykański, dlatego też na nim nie będę skupiać Waszej uwagi.

TCL 20 Pro 5G

TCL 20 Pro 5G najbardziej “wypasionym” przedstawicielem serii

Już po samych nazwach prezentowanych przez TCL można wywnioskować, jaka hierarchia obowiązuje w serii z dwudziestką w nazwie – nikogo zatem nie powinien dziwić fakt, że to właśnie TCL 20 Pro 5G oferuje najlepsze podzespoły i jako jedyny może się pochwalić np. zastosowaniem optycznej stabilizacji obrazu (OIS). W dodatku jako jedyny nie tylko w ramach tej serii, ale w ogóle w smartfonach marki TCL!

Zwróćcie przede wszystkim uwagę na obudowę TCL 20 Pro 5G i umieszczone na niej aparaty – te nie wystają ponad poziom obudowy, a są z nią na równi, co jest raczej rzadko spotykane w smartfonach. A skoro już przy tym jesteśmy, za możliwości fotograficzne nowości TCL odpowiada zestaw składający się z czterech obiektywów:

głównego 48 Mpix (Sony IMX582), f/1.79, 0.8μm, 1/2″,

ultraszerokokątnego 123°, 16 Mpix f/2.4, 1.0μm, 1/3″,

makro 5 Mpix f/2.2,

bokeh 2 Mpix f/2.4.

Całość uzupełnia przedni aparat 32 Mpix f/2.45, którym nagramy wideo maksymalnie w 4K 30 fps – tak samo zresztą, jak i głównym.

TCL 20 Pro 5G został wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67” i rozdzielczości 2400×1080 pikseli, do tego oferujący wsparcie dla HDR10 oraz technologii NXTVISION 2.0, która ma zapewniać świetną reprodukcję kolorów, a także inteligentne dopasowywanie kolorów, kontrastu i ostrości dzięki sztucznej inteligencji.

TCL 20 Pro 5G

Za działanie TCL 20 Pro 5G odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 750 z Adreno 619, 6 GB RAM i Androidem 11 z TCL UI. Zastosowany w smartfonie akumulator ma pojemność 4500 mAh i można go ładować zarówno przewodowo (18 W; ładowarka jest w zestawie sprzedażowym), jak i indukcyjnie (wspiera 15-watowe ładowanie bezprzewodowe).

Co warto jeszcze wiedzieć to to, że smartfon oferuje czytnik linii papilarnych w ekranie, 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć dzięki slotowi kart microSD, 5G oraz 3.5 mm jacka audio. Niestety, na wyposażeniu znalazł się jedynie głośnik mono. Co ciekawe, TCL 20 Pro 5G oferuje funkcję Super Bluetooth, która umożliwia jednoczesne podłączenie nawet czterech urządzeń audio. Wymiary modelu to 164,2×73,8×8,77-9,07 mm, a waga – 190 g.

Cena TCL 20 Pro 5G w Polsce będzie wynosiła 2599 złotych, a do sprzedaży trafi pod koniec maja lub na początku czerwca bieżącego roku – w dwóch wersjach kolorystycznych, Morski Błękit oraz Gwiezdna Szarość.

Już teraz jednak producent zapowiada, że oferta premierowa będzie zawierała gratisy o wartości prawie tysiąca złotych – niestety, póki co nie chciał zdradzać, jakie konkretnie będą to gratisy, zatem musimy się uzbroić w cierpliwość. Jeśli oferta będzie rzeczywiście tak atrakcyjna, na pewno Was o tym poinformujemy bliżej sklepowego debiutu.

TCL 20L+

TCL 20L+ i TCL 20L – tańsze nowości, ale też ciekawe

Równie ładne i ciekawe, ale jednocześnie też tańsze, są pozostałe dwa modele, zaprezentowane dziś przez TCL. Oba będą dostępne w Polsce w późniejszym czasie, przez co ich polska cena nie jest jeszcze znana. Mogę Wam natomiast zdradzić, ile trzeba będzie za nie zapłacić w Europie. A będzie to 269 euro za TCL 20L+ i 229 eurp za TCL 20L.

A teraz rzućmy okiem na ich parametry techniczne w formie przystępnej tabeli:

model TCL 20L+ TCL 20L ekran 6,67” 2400×1080 pikseli 6,67” 2400×10800 procesor Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 662 GPU Adreno 610 Adreno 610 RAM 6 GB 4 GB pamięć 256 GB (UFS 2.1) 128 GB system Android 11 z TCL UI Android 11 z TCL UI aparat 64 Mpix f/1.79 + ultraszeroki 8 Mpix f/2.2 + makro 2 Mpix f/2.4 + czujnik głębi 2 Mpix f/2.4 48 Mpix f/2.0 + ultraszeroki 8 Mpix f/2.2 + makro 2 Mpix f/2.4 + czujnik głębi 2 Mpix f/2.4 kamerka 16 Mpix f/2.2 16 Mpix f/2.2 bateria 5000 mAh 5000 mAh głośniki dwa dwa 5G nie nie NFC tak tak USB typu C typu C microSD tak tak dual SIM tak tak 3.5 mm jack audio tak tak czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi na prawej krawędzi wymiary 166,2×76,9×9,1 mm 166,2×76,9×9,1 mm waga 199 g 199 g

I to by było na tyle, jeśli chodzi o nowości TCL. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który model zrobił na Was największe wrażenie i czy chcielibyście recenzję TCL 20 Pro 5G, choć… spodziewam się odpowiedzi ;)