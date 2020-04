Przykra wiadomość dla fanów gier wideo – targi E3 nie odbędą się w tym roku nawet w formie transmisji online

W marcu informowaliśmy was o odwołaniu tegorocznej edycji kultowych targów E3. Impreza według organizatorów miała odbyć się w formie prezentacji online w tym samym terminie, jednak wszystko wskazuje na to, że wydarzenie nie dojdzie do skutku w jakimkolwiek wydaniu.

Nad organizacją ESA (Entertainment Software Association) już od dawna krążyły czarne chmury. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym mogło być zrezygnowanie Sony z udziału w targach E3 na rzecz własnej konferencji, a coraz gorsza forma imprezy w ostatnich latach zaczynała mocno irytować fanów. Większość producentów decydowała się na przedwczesne ujawnianie swoich najnowszych projektów, a jedynie te najbardziej oczekiwane gry (tak jak na przykład Death Stranding czy Cyberpunk 2077) mogły liczyć na naprawdę dobre prezentacje.

Epidemia koronawirusa okazała się być jednym z elementów, które z dużym prawdopodobieństwem przyczynią się do upadku lub przeprojektowania całej inicjatywy. W pełni zrozumiałe odwołanie tegorocznej edycji E3 ze względów bezpieczeństwa miało skutkować przeprowadzeniem imprezy w formie wydarzenia online, jednak organizatorzy potwierdzili, że w tym roku targi nie odbędą się w nawet w formie transmisji na żywo. Powodem decyzji najprawdopodobniej są problemy czysto organizacyjne i szybko uciekający czas, który nie pozwoli na przygotowanie pełnoprawnego wydarzenia w zadowalającej jakości.

Nie wszystko jednak stracone, bo ogłoszono, że niektórzy wydawcy zdecydowali się na przeprowadzenie indywidualnych prezentacji w ramach transmisji w internecie, na których pokażą swoje projekty. Mają się one odbywać na stronie targów, a już wkrótce powinniśmy poznać kolejne szczegóły, w tym konkretne daty i zaangażowane przedsiębiorstwa.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020