Saint’s Row: The Third Remastered potwierdzone, odświeżone wersje Mafia II i III najprawdopodobniej w drodze

Moda na remastery trwa i nie zamierza się szybko skończyć. Gracze zdecydowanie nie mają powodów do narzekań, bowiem ósma generacja konsol była jedną z najbardziej przełomowych w historii gier wideo, choć zdecydowanie zbyt szybko zestarzała się technologicznie. Odświeżone wersje gier to doskonała szansa na zapoznanie się z klasykami, które wcześniej nam umknęły. Studio Volition ogłosiło właśnie Saint’s Row: The Third Remastered, a najprawdopodobniej już niedługo doczekamy się również podobnych wydań dwóch odsłon serii Mafia.

Święci powrócili… ale nie tak, jak byśmy tego chcieli

O powrocie serii Saint’s Row mówi się od dawna. Gracze spekulowali odnośnie piątej części gry już dobrych kilka lat temu, jednak najwyraźniej na kolejną, pełnoprawną odsłonę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Twórcy gry opublikowali w sieci zwiastun, który zapowiada Saint’s Row: The Third Remastered – udoskonaloną wersję gry, która zadebiutuje już 22 maja na konsolach aktualnej generacji i platformie Epic Games Store. Poza oczywiście zmodernizowaną oprawą graficzną, w pakiecie otrzymamy wszystkie dodatki oraz DLC, które kiedykolwiek pojawiły się w pierwowzorze.

Gra została wyceniona na około 169 złotych. Choć na zobaczenie produkcji w pełnej krasie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to pierwsze materiały prezentują się naprawdę, ale to naprawdę obiecująco. Zapowiada się godny powrót do według mnie najlepszej odsłony serii!

Za remaster odpowiedzialne jest studio Spearsoft, którego jeden z oddziałów znajduje się w Krakowie. Deweloperzy odpowiedzialni są współpracę przy produkcji większych tytułów, ich portowanie oraz wsparcie kreatywne. Współpracowali oni przy produkcji najnowszych gier Ubisoftu, Bethesdy czy nawet Riot Games.

Seria Mafia (prawie) w całości odświeżona

Najprawdopodobniej doczekamy się również zmodernizowanych wersji innego gangsterskiego, jednak dużo mniej szalonego cyklu gier wideo. Na stronie tajwańskich oraz koreańskich komisji nadających ograniczenia wiekowe grom wideo zauważono pojawienie się gier Mafia II: Definitive Edition oraz Mafia III w tej samej wersji. Gry mają zostać wydane na PS4, XOne i PC.

Niestety, na liście zabrakło jakiejkolwiek wzmianki o pierwszej, najcieplej wspominanej przez graczy odsłonie serii. Jest to uwarunkowane ogromem pracy, jaki musiałby zostać włożony w odświeżenie pierwszej Mafii, więc ciężko dziwić się takiemu obrotowi spraw.

Na oficjalne potwierdzenie powrotu przygód Vito Scaletty i Lincolna Clay’a najprawdopodobniej jeszcze trochę poczekamy i warto pamiętać, że choć źródło jest wiarygodne, to na takie plotki zawsze należy przymykać oko.

