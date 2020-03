Tegoroczne targi E3 odwołane. Zgadnijcie, z jakiego powodu…

Co chwila z całego świata dobiegają do nas informacje o kolejnych odwołanych lub przeniesionych na inny termin masowych wydarzeniach — również w świecie technologii. Odwołano MWC 2020, Electronics Show 2020 przesunięto na listopad, a tegoroczny Intel Extreme Masters w Katowicach odbył się bez udziału publiczności. Teraz niestety pora na E3 2020.

Przyznam się bez bicia — dla mnie targi E3 to już swego rodzaju coroczne święto. Do tego stopnia, że jak tylko mogę, to staram się w swojej pracy tak dostosować grafik, by móc na spokojnie oglądać i relacjonować na Tabletowo całe wydarzenie — tak, jak to było w tamtym roku. Jednak w przypadku tegorocznego E3 będzie inaczej — impreza w swojej standardowej formie została odwołana, powołując się na bezpieczeństwo uczestników.

Plotki o tym, że E3 2020 zostanie odwołane, docierały do nas już od kilku dni, jednak teraz dostaliśmy oficjalne potwierdzenie. Powodem odwołana tej imprezy jest oczywiście koronawirus SARS-CoV-2, który z dnia na dzień staje się coraz większym problemem, nie tylko dla świata technologii, ale już dla społeczeństwa w ogóle — w tym także Polaków.

Organizatorzy wprost odwołują się do wirusa SARS-CoV-2 informując, że to właśnie on jest głównym powodem odwołania E3 2020. Trudno się z decyzją organizatorów nie zgodzić — bezpieczeństwo uczestników zawsze powinno stać na pierwszym miejscu i nie inaczej jest tym razem. To, co mnie jedynie zdziwiło, to to, że zdecydowano się na odwołanie tegorocznego E3 tak wcześnie, bowiem impreza miała się odbyć dopiero 9 czerwca 2020 roku. Z drugiej strony lepiej odwołać wydarzenie dużo wcześniej niż kilkadziesiąt godzin przed — na Ciebie patrzę wojewodo śląski!

Iskierką nadziei jest to, że organizatorzy E3 pracują nad alternatywną formą prezentacji tej imprezy – jak nie trudno się domyślić, wszystkie pokazy prawdopodobnie odbędą się online, ale na więcej informacji przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dużo wystawców, takich jak Microsoft czy Ubisoft, natychmiast zapowiedziało, że ich prezentacje się odbędą — ale również tylko w formie internetowej transmisji.

Ubolewacie nad odwołaniem targów E3 2020 w ich tradycyjnej formie?

Źródło: Engadget