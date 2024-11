PIT rozliczysz ze smartfona. Urząd Skarbowy szykuje rewolucję

Polski Urząd Skarbowy przygotowuje aplikację mobilną, która pozwoli na rozliczenie podatku PIT bezpośrednio ze smartfona. Planowane wdrożenie ma nastąpić już w grudniu, a rozwiązanie ma ułatwić podatnikom składanie zeznań podatkowych i oszczędzić czas.

Już niedługo PIT rozliczysz w apce na smartfonie

Krajowa Administracja Skarbowa od kilku lat konsekwentnie rozwija usługi cyfrowe, a aplikacja e-Urząd Skarbowy, która umożliwi m.in. rozliczanie podatku PIT, to najnowszy krok w kierunku digitalizacji jej usług.

Zgodnie z zapowiedziami, nowa aplikacja będzie dostępna na smartfony zarówno z systemem Android, jak i iOS. Dzięki niej, osoby fizyczne będą mogły nie tylko złożyć roczne zeznanie podatkowe, ale również skorzystać z podstawowych usług dostępnych do tej pory jedynie przez portal e-Urząd Skarbowy.

Wprowadzenie aplikacji to odpowiedź na rosnącą potrzebę mobilnych rozwiązań, które ułatwiają realizację obowiązków podatkowych w szybki i wygodny sposób.

Aplikacja mobilna umożliwi podatnikom przeglądanie informacji o swoich dochodach i podatkach, sprawdzenie statusu złożonego zeznania oraz monitorowanie zwrotu podatku. Nowe narzędzie ma również oferować wsparcie dla popularnych ulg podatkowych, co pozwoli uniknąć błędów przy wypełnianiu formularzy.

Co jeszcze przygotowuje Urząd?

To niejedyna nowość, którą planuje Krajowa Administracja Skarbowa. Wśród planów jest także rozwój przeglądarkowej wersji e-Urzędu Skarbowego, który ma być również połączony z innymi usługami elektronicznymi, co oznacza, że w przyszłości może umożliwiać szybki dostęp do historii podatkowej, informacji o należnościach czy nawet integrację z usługą płatności.

Aplikacja e-Urząd Skarbowy na smartfony to krok, który nie tylko ułatwi życie podatnikom, ale również przyczyni się do redukcji liczby dokumentów papierowych, co wpisuje się w szerszą strategię cyfryzacji i modernizacji polskich instytucji, o którą zbiega Ministerstwo Cyfryzacji. Tutaj warto wspomnieć flagowy projekt resortu w tym zakresie, którym od lat jest mObywatel, który regularnie zyskuje nowe funkcje.

Najważniejsza informacja jest taka, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czeka nas grudniowe wdrożenie aplikacji, dostęp do usługi e-PIT uzyskamy w lutym 2025 roku, a więc w przyszłym roku PIT możemy złożyć już bezpośrednio z apki.