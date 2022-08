Cena, cena, cena. To będzie najważniejsze w nowym składanym smartfonie Huawei

Wydawałoby się, że to Samsung jest liderem, jeśli chodzi o wdrażanie składanych smartfonów, ale najwyraźniej Huawei wcale nie chce tego odpuścić. Następny telefon z elastycznym wyświetlaczem może być znacznie tańszy niż się wydaje.

Reklama

Tajemniczy składany Huawei

W repozytorium TENAA pojawił się nowy smartfon Huawei ze składanym ekranem. Jego zdjęcia sugerują, że będzie to urządzenie zachowujące formę Huawei P50 Pocket i przypominające Samsunga Galaxy Z Flip 4 oraz Motorolę moto razr. Jest jednak kilka szczegółów, które pozwalają nam wyciągnąć wnioski dotyczące tego, czy będzie to kolejny składany flagowiec.

Huawei P50 Pocket (fot. Tabletowo)

Do tej pory większość urządzeń z elastycznymi ekranami miało topowe podzespoły. Do tego przyzwyczaił nas Samsung i po części Huawei. Jedynym odstępstwem od tej niepisanej reguły były Motorole z serii razr, ale nawet ostatni składany model tego producenta ładnie wpisał się w schemat. Schemat, do którego najpewniej nie będzie starał się wpasować tajemniczy składaniec Huawei.

Jego aparat, złożony z trzech obiektywów, a także brak jakiegokolwiek ekranu pomocniczego może sugerować, że oto mamy do czynienia z czymś tańszym od Huawei P50 Pocket. Jeśli pokuszono się o pewne cięcia na zewnątrz obudowy, to całkiem możliwe, że o pewne kompromisy pokuszono się także wewnątrz.

Huawei BAL-A80 (fot. TENAA / Slashleaks)

Sprzęt zyskał tymczasową nazwę BAL-AL80. Oczywiście do czasu premiery powinien zyskać coś bardziej chwytliwego i rozpoznawalnego.

Czy tańsze składańce są naprawdę potrzebne?

Cóż, nie da się ukryć, że składane smartfony podobają coraz większej grupie ludzi. Samsung raz po raz trąbi, ile to nie sprzedał swoich składanych modeli. Premiery kolejnych urządzeń z elastycznymi ekranami nie są już takim trzęsieniem ziemi, jakim były jeszcze kilka lat temu. Najwyraźniej dla tego typu telefonów jest miejsce na rynku. Nie znaczy to oczywiście, że wyprą klasyczne smartfony, ale też nie zostały zgonione w technologiczny róg.

8 Ocena 8 Ocena 7.6 Ocena

Być może, za sprawą takich konstrukcji jak nowy Huawei, powiększy się grono osób, które będą nosić w kieszeni smartfon ze składanym ekranem. Wszak o naszych preferencjach podczas wyboru mobilnego urządzenia decyduje nie tylko to, czy nam się coś podoba, ale przede wszystkim to, ile kosztuje. Jeśli cena BAL-AL80 będzie korzystna, może jeszcze bardziej rozruszać rynek nowoczesnych urządzeń z klapką.