Tani Samsung na lata. Co w sobie ma?

Jest niemałe grono użytkowników, którzy kupują tanie smartfony, a potem chcą z nich korzystać latami. Zaprezentowany świeżo Samsung Galaxy M07 wydaje się modelem stworzonym z myślą właśnie o takich osobach.

Samsung Galaxy M07 zaprezentowany. Tak wygląda jego specyfikacja

Samsung Galaxy M07 został wyposażony w całkiem niezły, choć i dość leciwy procesor MediaTek Helio G99, z którym współpracują (niestety) tylko 4 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 64 GB (w razie potrzeby można skorzystać jeszcze z karty microSD). W środku zainstalowany został również akumulator o pojemności 5000 mAh – standard w tej klasie.

Obraz wyświetlany jest na 6,7-calowym ekranie LCD o rozdzielczości HD+ (720p) i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Na froncie znajduje się też aparat o rozdzielczości 8 Mpix, a głównemu aparatowi 50 Mpix z tyłu towarzystwa dotrzymuje czujnik głębi 2 Mpix. Warto również zwrócić uwagę na czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, gniazdo słuchawkowe (mini jack 3.5 mm) oraz bok o grubości zaledwie 7,6 mm.

Samsung Galaxy M07 (fot. Samsung)

To smartfon na lata – co najmniej sześć

Najlepsze jest to, że w przypadku modelu Samsung Galaxy M07 można mówić o smartfonie na lata. Zaraz po wyjęciu z pudełka ma na pokładzie system Android 15, a producent zobowiązał się do wypuszczenia aż 6 dużych aktualizacji. Innymi słowy: smartfon otrzyma nawet aktualizację do Androida 21, którego premiery spodziewamy się w 2031 roku. Równie długie będzie wsparcie w kontekście bezpieczeństwa.

Oczywiście inną kwestią pozostaje to, czy Galaxy M07 wytrzyma tyle lat – czy akumulator pozostanie w przyzwoitej kondycji, a obudowa odpowiednio ochroni podzespoły. Raczej nie należy narażać jej na kontakt z pyłem i wodą – całość spełnia jedynie kryteria klasy IP54.

Nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej ceny, ale z pewnością nie będzie to drogi sprzęt. Można spodziewać się, że – jeśli dotrze do Polski – będzie kosztować ok. 500 złotych. A jeśli już teraz szukasz urządzenia w podobnej cenie, to sprawdź nasz ranking tanich smartfonów do 1000 złotych, w którym polecamy też modele za połowę tej kwoty.