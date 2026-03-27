Najtańszy laptop Apple teraz jeszcze taniej. MacBook Neo w promocji

MacBook Neo został pokazany na początku tego miesiąca i już doczekał się pierwszej promocji. Nowy laptop Apple można kupić w niższej cenie.

MacBook Neo jest naprawdę ciekawą propozycją

Premiera MacBooka Neo zdecydowanie namieszała na rynku. Można nawet podejrzewać, że konkurencja z Windowsem przestraszyła się tego urządzenia. Szczególnie, że omawiany laptop powinien świetnie sprawdzić się chociażby w przypadku wielu młodych użytkowników, którzy – gdy spróbują macOS – mogą już nigdy nie spojrzeć w kierunku Windowsa.

Co więcej, w czasach rosnących cen elektroniki, Apple postanowiło pójść pod wiatr i zaprezentowało najtańszego MacBooka w historii, który wciąż oferuje aluminiową konstrukcję i z pewnością nie jest tandetny. Owszem, w jego cenie można znaleźć laptopa z Windowsem, który ma przykładowo lepszy ekran, ale najnowszy system operacyjny Microsoftu nie ma zbyt dobrej opinii, a dodatkowo taki laptop może być bardziej klockowaty i gorzej wykonany. Nie zdobędzie on uwagi osób, które chcą smukłego, atrakcyjnego, wydajnego i bezproblemowego modelu.

Warto przypomnieć, że MacBook Neo wyposażony jest w 13-calowy ekran Liquid Retina (IPS z podświetleniem LED) o rozdzielczości 2408 x 1506 pikseli i maksymalnej jasności 500 nitów. We wnętrzu pracuje procesor Apple A18 Pro, który wcześniej trafił na pokład iPhone’a 16 Pro i iPhone’a 16 Pro Max. Układ składa się z 6-rdzeniowego CPU i 5-rdzeniowego GPU. Towarzyszy mu 8 GB RAM i – zależnie od wybranej wersji – 256 lub 512 GB przestrzeni na dane.

fot. Apple

Na pokładzie mamy klawiaturę Magic Keyboard, ale – w przeciwieństwie do innych MacBooków – nie jest ona podświetlana. Ponadto wersja z czytnikiem linii papilarnych Touch ID wymaga zdecydowania się na droższy model 512 GB. Jeśli chodzi o czas pracy, akumulator o pojemności 36,5 Wh ma zapewnić do 11 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu.

MacBook Neo to również dwa porty USB-C – jeden z obsługą ładowania, DisplayPort i USB 3 (do 10 Gb/s), drugi z ładowaniem i USB 2 (do 480 Mb/s). Nie zabrakło gniazda słuchawkowego 3,5 mm, dwóch głośników, dwóch mikrofonów i kamerki FaceTime HD 1080p. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 6 i Wi‑Fi 6E (802.11ax).

Wymiary laptopa wynoszą 29,75 x 20,64 x 1,27 cm, a jego waga to 1,23 kg. Klienci mogą wybrać jedną z czterech wersji kolorystycznych – srebrna, subtelny róż, cytrusowożółta i indygo.

MacBook Neo w promocji

Laptop w dniu premiery został wyceniony na 2999 złotych za wersję 256 GB i 3499 złotych za wariant 512 GB. Teraz natomiast podstawowy model z mniejszym dyskiem można dostać za 2799 złotych w sklepie iMad.

Promocja trwa do wyczerpania zapasów lub do 29 marca 2026 roku, więc warto się pospieszyć.