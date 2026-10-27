Nowy robot Dysona już w Polsce. To całkiem ciekawa opcja

Wśród nowości, jakimi Dyson pochwalił się na wrześniowych targach IFA 2026, znalazły się sprytne roboty sprzątające z serii Nurovi. Teraz doczekaliśmy się ich premiery w Polsce, a właściwie: jeden jest już dostępny, drugi dołączy niebawem, a o trzecim na razie cisza.

Dyson wprowadza roboty sprzątające Nurovi na polski rynek

Na razie potwierdzono polską premierę modeli Dyson R1 Nurovi i Dyson R2 Nurovi. Jeden i drugi oferuje odkurzanie z mocą ssania na poziomie 21000 Pa. Sama liczba nie wydaje się imponująca, ale producent przekonuje, że skuteczność sprzątania jest bardzo wysoka, między innymi za sprawą dobrze przemyślanej konstrukcji głowicy czyszczącej. Autorski układ Twin-capture działa w taki sposób, że włosie na listwie szczotkowej zamiata większe zanieczyszczenia wprost do zbiornika, dzięki czemu samo ssanie jest potrzebne tylko do drobnego kurzu i odpowiednio ukierunkowywane.

Dyson zwraca też uwagę na system zapobiegający rozrzucaniu zanieczyszczeń podczas sprzątania. Jego sekret tkwi w odpowiednio dobranym kącie nachylenia szczotek i na bieżąco dobieranej sile nacisku. Nie bez znaczenia jest też automatycznie wysuwająca się szczotka boczna z nylonowym włosiem zapobiegającym plątaniu się włosów.

Dyson R1 Nurovi – fot. Dyson

Nazwa Nurovi pochodzi od połączenia neuronowej inteligencji oraz systemu wizyjnego – roboty wykorzystują zaawansowane algorytmy AI i obraz widziany przez kamerę, aby rozumieć przestrzeń, po której się poruszają, dobierać optymalne trasy przejazdu, automatycznie dostosowywać moc do zastanej sytuacji i efektywnie omijać przeszkody.

Dyson R2 Nurovi dodaje do tego jeszcze funkcję czyszczenia podłóg na mokro. Został wyposażony w dwa pady mopujące o kształcie trójkątów Reuleaux, aby lepiej docierać do zakamarków i narożników. Jego stacja dokująca nie tylko ładuje akumulator i automatycznie odsysa kurz do bezworkowego pojemnika cyklonowego (jak w modelu R1 Nurovi), ale też wymienia wodę oraz pierze mopy w temperaturze 75 stopni Celsjusza i suszy je w 45 stopniach Celsjusza.

Dyson R2 Nurovi – fot. Dyson

Dopełnieniem całości jest aplikacja MyDyson, która pozwala z poziomu smartfona zlecać i monitorować sprzątanie oraz zmieniać ustawienia i definiować harmonogramy.

Aplikacja MyDyson – źródło: Dyson

Dostępność i cena Dyson R2 Nurovi i Dyson R1 Nurovi w Polsce

Dwufunkcyjny Dyson R2 Nurovi jest już dostępny do kupienia w Polsce, a jego cena wynosi 3499 złotych. Z kolei przeznaczony wyłącznie do sprzątania na sucho model Dyson R1 Nurovi dołączy do niego jeszcze przed końcem tego roku, a kosztować będzie 2299 złotych.