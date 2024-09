Samsung chce, żeby Galaxy Ring pasował na każdy palec

Samsung w lipcu tego roku wprowadził na rynek swój inteligentny pierścień. Galaxy Ring nie jest jeszcze co prawda dostępny w Polsce, ale co jakiś czas docierają do nas nowe informacje o tym urządzeniu – jedne lepsze, drugie trochę mniej. Tym razem doniesienia mówią o różnych rozmiarach tego wyjątkowego gadżetu. Co dokładnie?

Co oferuje Galaxy Ring?

Samsung Galaxy Ring ma 7 mm szerokości i 2,6 mm wysokości. Jego waga zależy od wybranego rozmiaru, mieszcząc się w przedziale od 2,3 do 3 g, co sprawia, że ma być praktycznie niewyczuwalny podczas noszenia. Ponadto urządzenie dostępne jest w trzech kolorach: czarnym, złotym i srebrnym.

Galaxy Ring to w zamyśle producentów nie tylko designerski gadżet, ale przede wszystkim funkcjonalne narzędzie do monitorowania zdrowia. Urządzenie automatycznie rozpoznaje aktywność fizyczną, mierzy tętno i monitoruje sen. Dodatkowo pierścień jest w stanie śledzić cykl menstruacyjny oraz analizować codzienną aktywność użytkownika, wyświetlając „Energy Score”, czyli wskaźnik, który pomaga określić poziom energii w ciągu dnia (dokładnie taki sam jak np. w Galaxy Watch 7).

Pierścień może również posłużyć jako zdalna migawka aparatu w połączonym telefonie oraz umożliwia odrzucanie budzika dwukrotnym dotknięciem kciuka. Ostatnio o tym sprzęcie zrobiło się jednak głośno, kiedy serwis iFixit przeprowadził testy i stwierdził, że pierścień jest praktycznie nienaprawialny. Nawet drobna usterka, jak uszkodzenie baterii, oznacza konieczność wymiany całego urządzenia.

Samsung chce przekonać jak najwięcej użytkowników

Do tej pory pierścień był dostępny w rozmiarach od 5 do 13, co w wielu przypadkach mogło być ograniczeniem, szczególnie dla osób o większych dłoniach. Jak donosi jednak portal Android Police, Samsung postanowił rozwiązać ten problem, planując wprowadzenie dodatkowych dwóch rozmiarów – 14 i 15, które mają pojawić się w nadchodzących tygodniach.

Zwiększenie liczby dostępnych rozmiarów ma na celu rozszerzenie grona potencjalnych użytkowników, którzy do tej pory mogli mieć trudności z dobraniem odpowiedniego pierścienia.

Niestety nie pojawiły się jeszcze żadne nowe informacje na temat dostępności tego inteligentnego pierścienia w naszym kraju, dlatego wszyscy zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość lub udać się po ten sprzęt na zagraniczną wycieczkę.