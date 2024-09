Cena PlayStation 5 Pro w Polsce zwala z nóg!

Do premiery PlayStation 5 Pro w Polsce pozostało półtora miesiąca, a my dalej nie znamy oficjalnej ceny z największych sklepów detalicznych. Okazało się jednak, że sklep internetowy Sony Centre podzielił się informacją dotyczącą tego, ile przyjdzie nam zapłacić za PS5 Pro.

Cena PlayStation 5 Pro w Polsce

Niestety, ale Sony nie było dotychczas na tyle łaskawe, żeby zapewnić nam dostęp do usługi PlayStation Direct, czyli możliwości zamawiania konsol oraz peryferiów bezpośrednio od producenta. Zamiast tego musimy sobie radzić kupując poprzez sprzedawców detalicznych, a z nimi często są różne problemy. Przecież wciąż w pamięci mamy to, co się działo na premierę PlayStation 5. Miejmy jednak nadzieję, że przy uruchomieniu sprzedaży PlayStation 5 Pro obejdzie się bez afer.

Gdy kilkanaście dni temu Sony pokazało PlayStation 5 Pro, to oprócz informacji, że konsola zadebiutuje 7 listopada 2024 roku, dostaliśmy również sugerowaną przez producenta cenę, czyli 799,99 euro. W przybliżeniu daje to 3420 złotych, ale doliczając różnego rodzaju podatki i absurdalnie wysokie marże, sporo osób spodziewało się realnie okolic 3700-3900 złotych. Sony Centre pokazało na swojej stronie PlayStation 5 Pro, a oficjalna cena to… 3499 złotych. Dalej dużo za dużo i niektórych ta kwota może kompletnie zniechęcić do zakupu.

Cena PS5 Pro w Sony Centre (źródło: Sony Centre)

PlayStation 5 Pro jest za drogie

3499 złotych za PlayStation 5 Pro to po prostu zbyt wysoka cena, co otwarcie krytykuje cała masa graczy. Gdyby ta kwota jeszcze zawierała cały zestaw, to można by ją było jakoś przełknąć. Niestety, ale Sony zdecydowało się, że PS5 Pro będzie produkowane jedynie w wersji digital, bez napędu. Ten można sobie dodatkowo dokupić, ale szybko podrożał z okolic 500 złotych do nawet 1000 złotych.

Brak dysku to jedno, ale PlayStation 5 Pro nie ma również w zestawie podstawki do postawienia konsoli pionowo (są jedynie umieszczone dwie stopki do ustawienia konsoli horyzontalnie). To kolejny wydatek, więc zamiast 3499 złotych za konsolę, trzeba będzie liczyć okolice 4500 – 4700 złotych za cały pełny pakiet. Dobrze, że do PS5 Pro dalej jest dorzucany kontroler DualSense, chociaż kto wie – być może Sony wkrótce i z tego zrezygnuje? Przecież można sobie taki pad dokupić osobno…