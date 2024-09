To nie będą tanie tablety. Pierwsze informacje o cenach Samsungów Galaxy Tab S10

Samsung powinien już rozgrzewać silniki przed wprowadzeniem w ruch machiny, która dowiezie nam nowe tablety z serii Galaxy Tab S. Informatorzy już donoszą o spodziewanych cenach.

Samsung Galaxy Tab S10 – kiedy?

Prezentacja dotycząca nowej generacji tabletów Samsunga z pewnością jest już zaplanowana, choć oficjalnie nie ogłoszono jeszcze jej terminu. Informatorzy są zdania, że nie będziemy musieli na nią specjalnie długo czekać – ponoć nowe urządzenia zostaną pokazane światu w ciągu 1-2 miesięcy. Specjaliści obstawiają październik.

Ceny tabletów nie będą zbyt niskie

Nowe informacje płynące ze Szwajcarii zdradzają prawdopodobne ceny dwóch oczekiwanych urządzeń z serii Samsung Galaxy Tab S10. Chodzi o modele Galaxy Tab S10+ oraz Galaxy Tab S10 Ultra – oba w różnych wersjach z modemami 5G oraz bez.

Galaxy Tab S10+ Wi-Fi w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej ma kosztować 1179 franków szwajcarskich (ok. 1260 euro). Opcja 512 GB osiągnie cenę 1299 franków szwajcarskich (ok. 1390 euro). Galaxy Tab S10+ 256 GB z modemem 5G będzie kosztował 1319 franków szwajcarskich (ok. 1410 euro), zaś wersja z dwukrotnie większą pamięcią ma otrzymać metkę z ceną 1419 franków szwajcarskich (ok. 1520 euro). Wszystkie opcje dostarczane będą z 12 GB RAM.

Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi będzie jeszcze droższy. Bazowe wydanie z pamięcią 256 GB i Wi-Fi będzie kosztować 1399 franków szwajcarskich, czyli jakieś 1495 euro. Opcja z 512 GB będzie już inwestycją w wysokości 1519 franków szwajcarskich (ok. 1626 euro). Będzie jeszcze górnopółkowe wydanie z 16 GB RAM i pamięcią 1 TB za 1829 franków szwajcarskich (1955 euro).

Oczywiście dołączą do nich też wersje z modemem 5G, kosztujące (odpowiednio do trzech powyższych opcji): 1549, 1669 i 1979 franków szwajcarskich, czyli 1655, 1785 i 2115 euro.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G – fot. Katarzyna Pura

Przypomnę tylko, że modele aktualnej generacji kosztowały „na dzień dobry”: