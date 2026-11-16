Chiński gigant zaprezentował trzy nowe ekrany, które mogłyby zostać wykorzystane podczas produkcji tabletów. Wszystkie korzystają z podobnej technologii, ale każdy skupia się na innym ulepszeniu wyświetlanego obrazu.

Trzy nowe pomysły na ekrany do tabletów – każdy miałby oferować coś innego

Podczas DTC 2026 w Chinach dział produkcji wyświetlaczy marki TCL przedstawił swoje trzy nowe wyświetlacze OLED-owe do tabletów. Każdy ekran oferuje przekątną 10,95 cala i rozdzielczość 2456 x 1536 pikseli z gęstością pikseli 265 PPI.

Wszystkie nowości zostały oparte o technologię RGBX, czyli nie obejmują wyłącznie kolorów ze standardowego zestawu pikseli RGB (czerwony, zielony, niebieski), ale także czwarty subpiksel. Choć nowe ekrany mają wiele cech wspólnych, każdy z nich skupia się na innym obszarze.

Pierwszy wyświetlacz opracowano z myślą o ulepszonym odwzorowaniu kolorów. W tym przypadku czwarty subpiksel jest wyświetlany jako głęboko czerwony i występuje w dwóch trybach gamy kolorów. TCL uważa, że wyświetlacz ten jest w stanie pokryć 89% przestrzeni barw w standardzie BT.2020 w trybie standardowym oraz 95% w szerokiej gamie kolorów.

Wyświetlacz OLED RGBX (dodatkowy czerwony subpiksel) z lepszym odwzorowaniem kolorów (źródło: IT Home)

Druga propozycja TCL została natomiast skoncentrowana na energooszczędności. W tym przypadku dodatkowy subpiksel jest niebieski z technologią fosforescencyjną. Jak wspomina Notebookcheck, ekran z tym rozwiązaniem pozwala na zredukowanie poboru mocy nawet do 20% w porównaniu do trybu standardowego i tej samej jasności.

Wyświetlacz OLED RGBX (dodatkowy niebieski subpiksel) z trybem energooszczędnym (źródło: IT Home)

Ostatni pomysł TCL to ekran OLED RGBX z jasnoniebieskim dodatkowym subpikselem. Wyświetlacz z tym mechanizmem miałby zaoferować standardowy tryb wyświetlania oraz tryb ochrony wzroku. Jak zadeklarowali twórcy, ten ostatni tryb mógłby zredukować wskaźnik zagrożenia światłem niebieskim z 5% do 0,5%.

Wyświetlacz OLED RGBX (dodatkowy jasnoniebieski subpiksel) z trybem ochrony wzroku (źródło: IT Home)

Nowe wyświetlacze TCL OLED RGBX – dostępność

Warto podkreślić, że wszystkie zaprezentowane rozwiązania są dopiero prototypami. W praktyce oznacza to, że ekrany nie zostały jeszcze wykorzystanie w konkretnych modelach tabletów. TCL nie zdradziło też dat, kiedy wyświetlacze OLED RGBX mogłyby zadebiutować w urządzeniach komercyjnych i w jakich modelach mogłyby zostać wykorzystane.