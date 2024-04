Najnowszy tablet Xiaomi już w Polsce. Znamy cenę i warunki przedsprzedaży

Najnowszy tablet chińskiej marki, czyli Xiaomi Pad 6S Pro już niedługo trafi do użytkowników w Polsce. Wiemy już, ile trzeba będzie zapłacić za sprzęt, który może spodobać się nawet bardziej wymagającym użytkownikom, chociaż do naszego kraju trafił tylko podstawowy wariant tego urządzenia.

Co oferuje ten tablet?

Producent wyposażył Xiaomi Pad 6S Pro w 12,4-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3K, częstotliwości odświeżania 144 Hz i szczytowej jasności 900 nitów. Pod maską znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2., który w wariancie dostępnym w naszym kraju będzie współpracować z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Warto tutaj przypomnieć, że w Chinach można spotkać wersję z nawet 16 GB RAM i 1 TB przestrzeni na dane.

Mocna jest także specyfikacja aparatu. Na pleckach znalazł się 50 Mpix aparat główny i 2 Mpix sensor do wykrywania głębi ostrości. Z kolei na przodzie umieszczono 20 Mpix kamerkę do selfie. Trzeba przyznać, że jak na tablet to naprawdę imponujące. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 10000 mAh, który wspiera ładowanie z mocą 120 W.

Przedsprzedaż rusza już niedługo

Chińska marka zdecydowała, że Xiaomi Pad 6s Pro opuści rodzimy rynek. W Polsce uruchomiono już przedsprzedaż tabletu i potrwa ona do 26 kwietnia 2024 roku. Wtedy też rozpocznie się wysyłka urządzeń. Tak jak już wspomniałem, urządzenie będzie występować u nas w wersji 8/256 GB.

Nie jest wiadome, co z wersjami kolorystycznymi. W Chinach tablet dostępny jest w zielonym, jasnoniebieskim i czarnym malowaniu. Póki co w oficjalnym polskim sklepie producenta na grafikach pokazany jest tylko ten ostatni, czyli czarny wariant.

Wartość urządzenia została ustalona w Polsce na dokładnie 2999 złotych. Nie jest to jednak cena za sam tablet. Warto zwrócić uwagę na to, że w zestawie producent dorzuca jeszcze magnetyczne etui z klawiaturą i touchpadem, które może zdecydowanie rozszerzyć możliwości Pad 6s Pro.

