Nowy tablet Samsunga już w Polsce, i to od razu w niższej cenie!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite w odświeżonej wersji jest dostępny w Europie już od miesiąca, a od teraz mogą go kupić również klienci w Polsce. Co więcej, w obniżonej nawet o 250 złotych cenie.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 dostępny w Polsce od razu w niższej cenie

Galaxy Tab S6 Lite, który zadebiutował w połowie kwietnia 2020 roku, ma nazwy kodowe SM-P610 (WiFi) i SM-P615 (LTE). Nowy Galaxy Tab S6 Lite 2022 oznaczono z kolei SM-P613 (WiFi) i SM-P619 (LTE). Co jednak ciekawe, rekomendowane ceny na start obu generacji zostały ustalone na dokładnie takim samym poziomie, tj. 1649 złotych za wersję z samym WiFi i 1899 złotych za model z modemem LTE.

Jak jednak już wiecie, Galaxy Tab S6 Lite 2022 możecie obecnie kupić w niższych cenach – tablet z samym WiFi kosztuje 1399 złotych, a wariant z modemem LTE 1699 złotych. Pierwsza wersja jest zatem o 250 złotych tańsza, a druga o 200 złotych. Urządzenie kupicie w niższych cenach m.in. w sklepie RTV Euro AGD, który podaje, że promocja obowiązuje do 19 czerwca 2022 roku.

Możecie również przejść do wybranego przez Was sklepu przez stronę letyshops, dzięki czemu część wydanych przez Was pieniędzy wróci na Wasze konto i zaoszczędzicie jeszcze więcej. Wysokość cashbacku jest różna – na przykład aktualnie w Neonet to aż do 6%.

Co oferuje tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022?

Tablet oferuje wyświetlacz TFT o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości WUXGA+ 2000×1200 pikseli, który można obsługiwać rysikiem S Pen (co ważne: wchodzi on w skład zestawu sprzedażowego, więc nie trzeba go dokupować osobno).

Galaxy Tab S6 Lite 2022 (źródło: Samsung)

Na pokładzie Galaxy Tab S6 Lite 2022 znajduje się też procesor Qualcomm Snapdragon 720G („oryginalny” Galaxy Tab S6 Lite miał układ Exynos 9611) oraz 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (z opcją dołożenia karty microSD do 1 TB), a także akumulator o pojemności 7040 mAh (ładowanie przez USB-C; USB 2.0).

Ponadto tablet oferuje aparaty 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, obsługę GNSS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), głośniki stereo z Dolby Atmos i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 fabrycznie pracuje na systemie Android 12, ma wymiary 244,5×154,3×7 mm i waży 465 lub 467 gramów (odpowiednio wersja WiFi i LTE).