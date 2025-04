Google ułatwi codzienne rozmowy. Te funkcje będą przydatne

W plikach APK aplikacji Wiadomości stworzonej przez Google odkryto prace nad kilkoma nowymi funkcjami. Dzięki nim użytkownicy będą mogli łatwiej dodawać znajomych do czatu grupowego, a także korzystać z opcji wstrzymania powiadomień.

Google tworzy nowy sposób zapraszania znajomych do czatów grupowych

Aplikacja Wiadomości, znana też jako „Google Messages”, to komunikator internetowy, za pośrednictwem którego na urządzeniach z Androidem można przesyłać wiadomości SMS i RCS. Apka ma już ponad 10 lat, a technologiczny gigant ma kolejne pomysły na jej unowocześnienie.

Tym razem w plikach APK odkryto nową możliwość dodawania znajomych do czatu grupowego. Jeśli funkcja zostanie już dopracowana i oficjalnie udostępniona, użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji „dołącz za pomocą linku”.

Wiadomości mają w przyszłości pozwolić na stworzenie linku z zaproszeniem dla znajomego lub członka rodziny. Użytkownik miałby otrzymać możliwość wygenerowania takiego linku lub kodu QR i przesłania go bezpośrednio do znajomego, aby ten mógł łatwo dołączyć do dyskusji.

Jak zaznacza Android Authority, prawdopodobnie będzie możliwe tworzenie dwóch różnych linków: jednorazowego, przeznaczonego dla konkretnej osoby, oraz wielokrotnego użytku, który można przesłać do wielu kontaktów. Odkryto też, że bez względu na rodzaj linku, każdy z nich automatycznie wygaśnie po 30 dniach. Prawdopodobnie będzie też możliwe usuwanie odnośników.

Funkcja wstrzymania powiadomień trafi do Wiadomości

Wiadomości Google mają również otrzymać nową funkcję uśpienia powiadomień. Jeśli opcja zostanie udostępniona, użytkownicy będą mogli ustawiać konkretne, czasowe przerwy w otrzymywaniu powiadomień o wiadomościach. Z plików APK wynika, że do wyboru będzie czas o długości: jednej godziny, 8 godzin, 24 godzin oraz „na zawsze”.

Android Authority przekazuje też, że możliwe będzie również czasowe wstrzymanie powiadomień w czatach grupowych. Uczestnicy tego rodzaju czatu nie zostaną powiadomieni o włączeniu funkcji uśpienia przez jednego z użytkowników. A co w przypadku, gdy ktoś zostanie oznaczony w czacie? Google prawdopodobnie przewidzi możliwość ustawienia opcji, aby w takiej sytuacji otrzymać powiadomienie, nawet z włączonym uśpieniem.

W odświeżonych Wiadomościach zauważono też niewielkie zmiany w interfejsie. Ponadto po dotknięciu ikony „plusa” w oknie wiadomości bądź emoji i notatek głosowych w aplikacji pojawią się szybkie animacje.