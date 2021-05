Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite na ostatniej prostej. Niestety, specyfikacja się potwierdza

W najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się prezentacji nowego niedrogiego tabletu Samsunga. Model Galaxy Tab A7 Lite w wersjach z modemem LTE oraz ze „zwykłym” Wi-Fi pojawia się w kolejnych bazach danych.

Galaxy Tab A7 Lite już blisko

W marcu po raz pierwszy doszły nas słuchy o tym, że Samsung przygotowuje kolejny budżetowy tablet z premierą planowaną na czerwiec. Na początku tego tygodnia sprzęt pojawił się na liście wspieranych urządzeń, opublikowanej na stronie wsparcia Samsunga. Teraz Galaxy Tab A7 Lite dołącza do obsługiwanych produktów na wykazie Google. Dzięki temu udało się potwierdzić część specyfikacji tabletu.

Na podstawie danych z Google Play Console, można stwierdzić, że nowy Samsung będzie wyposażony w procesor MediaTek Helio P22T z grafiką PowerVR GE8320. Jest to ten sam układ, który użyto w tablecie Honor Tab 7 czy Lenovo Tab M10. Nic szczególnego, jeśli chodzi o wydajność – w konfiguracji urządzenia to nie SoC będzie sprawiał największe problemy.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (fot. 91 Mobiles)

To będzie budżetowa rzecz

Właściwie można się było spodziewać tego, że skoro Galaxy Tab A7 ma tylko 3 GB RAM, to wersja Lite będzie równie oszczędna pod tym względem. Galaxy Tab A7 Lite także zostanie wyposażony w 3 GB RAM, co nie zwiastuje wysokiej płynności obsługi urządzenia.



Samsung Galaxy Tab A7 Lite (fot. 91 Mobiles)

Pojawienie się tabletu na liście Google zdradziło jeszcze jeden kluczowy element specyfikacji – ekran tabletu będzie miał rozdzielczość 1340 x 800 pikseli. Nie ma więc mowy o Full HD, co było jednym z atutów Galaxy Tab A7. Najwyraźniej to na tym podzespole Samsung postanowił zaoszczędzić, by mógł dopisać do nazwy modelu określenie „Lite”. Przekątna wyświetlacza to prawdopodobnie 8,4″ lub 8,7″.

Dodatkową informacją jest to, że Galaxy Tab A7 Lite, niezależnie od wersji, będzie działał na Androidzie 11, a zamontowana bateria zyska pojemność 5100 mAh. Pełną specyfikację poznamy w dniu premiery, choć szczerze mówiąc, trudno jej wyczekiwać.