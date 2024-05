Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 dostępny w Polsce w przystępnych cenach

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 trafił do sprzedaży w Polsce bez większego rozgłosu i teraz klienci w kraju nad Wisłą mogą go kupić w przystępnych cenach. Co w zamian oferuje to urządzenie?

Specyfikacja tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 to kolejne wcielenie urządzenia pierwotnie zaprezentowanego w 2020 roku – poprzednim razem producent postanowił odświeżyć sprawdzone rozwiązania w 2022 roku. Nie jest to jednak ani wierna kopia oryginału, ani jego poprzedniej iteracji.

Źródło: producent

Nowy tablet to przede wszystkim inne serducho. W tym przypadku producent zdecydował się na autorski układ mobilny Exynos 1280. Przy okazji zaszła też zmiana w zapleczu komunikacyjnym urządzenia – Bluetooth 5.0 zastąpiono modułem z numerkiem 5.3. Z daleka od starszych modeli wersję z 2024 roku odróżni inna paleta kolorów obudowy – do wyboru są bowiem warianty szary, różowy i miętowy.

Źródło: producent

I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowości. Do wyświetlania treści ponownie służy ekran LCD o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli, a w kwestiach audio możemy liczyć na głośniki stereo. SoC towarzyszy 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Z tyłu zdjęcia wykona aparat 8 Mpix, natomiast z przodu selfie zajmie się matryca 5 Mpix. Tak jak w wersjach z 2020 i 2022 roku, również w najnowszej zastosowano akumulator o pojemności 7040 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 15 W.

Ile kosztuje Galaxy Tab S6 Lite 2024?

Na chwilę obecną cena Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi wynosi 1199 złotych, a w przypadku opcji z łącznością LTE należy przygotować się na wydatek rzędu 1449 złotych. Urządzenia są dostępne zarówno na oficjalnej stronie producenta, jak i w Media Expert, RTV Euro AGD oraz Komputroniku.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!