Xiaomi tworzy kolejny tablet Redmi. Znamy wszystkie szczegóły

Chiński producent na poważnie zajął się tabletami. Regularnie wprowadza na rynek nowe modele, zarówno pod marką Xiaomi, jak i Redmi. Kolejną nowością, która niedługo trafi do sprzedaży, będzie tablet Redmi Pad SE 8.7. Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się, co zaoferuje.

Tablet Redmi Pad SE 8.7 – specyfikacja

Już wygląd urządzenia, który też jest już znany, wskazuje, że będzie to budżetowa propozycja. Nie sposób oprzeć się bowiem wrażeniu, że tablet Redmi Pad SE 8.7 wygląda… tanio. Mimo wszystko tragedii stylistycznej nie ma – docelowa klientela raczej nie powinna narzekać.

(źródło: Sudhanshu Ambhore)

Wyświetlacz zdecydowanie będzie jednak bardzo słabą stroną tego modelu, gdyż producent zdecydował się na 8,7-calowy panel LCD o rozdzielczości tylko 1340×800 pikseli. To przekłada się na zaledwie 179 ppi, co jasno pokazuje, z jakim urządzeniem mamy do czynienia.

Jednocześnie procesor MediaTek Helio G99 powinien zapewnić satysfakcjonującą wydajność. Mimo to nie można mieć zbyt wysokich wymagań, jako że będzie towarzyszyć mu jedynie 4 GB RAM, aczkolwiek zapewne z możliwością „ukradzenia” kilku gigabajtów na poczet pamięci operacyjnej z pamięci wbudowanej.

A tej ma być, w zależności od wersji, 64 lub 128 GB. W pierwszym przypadku częściej może przydać się możliwość jej rozszerzenia, gdyż taka możliwość będzie, z wykorzystaniem karty microSD o pojemności do 2 TB. Oprócz tego użytkownicy otrzymają w pełni wystarczające aparaty 8 Mpix z diodą doświetlającą na tyle i 5 Mpix na przodzie.

Łączność w tym modelu zapewnią Bluetooth 5.3 i Wi-Fi oraz USB-C, które posłuży do ładowania akumulatora o pojemności 6650 mAh. Klientów z pewnością ucieszy też obecność 3,5 mm złącza słuchawkowego i obsługi technologii Dolby Atmos. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 14.

Tablet Redmi Pad SE 8.7 – premiera już wkrótce

Pojawienie się tak szczegółowych informacji wskazuje, że oficjalna premiera urządzenia czai się tuż za rogiem. Wciąż nie znamy jednak dokładnej daty wprowadzenia tego tabletu na rynek.