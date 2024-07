Oszustwo „na tańszy prąd”. Ministerstwo ostrzega

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed nową falą oszustw związanych z rzekomymi sposobami na uzyskanie tańszego prądu. Fałszywe informacje pojawiają się w mediach społecznościowych, wiadomościach e-mail i SMS, próbując wyłudzić pieniądze i dane osobowe od nieświadomych obywateli.

Nowe metody działania oszustów

W sieci musimy być bardzo czujni, ponieważ bardzo często na nasze dane osobowe czyhają internetowi przestępcy. Niestety, wielu z nas spotkało się już z sytuacją, w której otrzymaliśmy SMS-a lub e-maila o charakterze phishingowym. Jest to jedna z najpowszechniejszych metod oszustwa. Przestępcy podszywali się między innymi pod Booking, Narodowy Bank Polski oraz kilkukrotnie pod InPost. Teraz znaleźli nową metodę.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że w ostatnich dniach otrzymało liczne zgłoszenia dotyczące fałszywych ofert energii elektrycznej i gazu. Oszuści obiecują rzekome metody oszczędzania, sugerując, że płatność w wysokości 1000 złotych pozwoli uniknąć wzrostu rachunków za energię. Te nieprawdziwe informacje są rozpowszechniane za pomocą telefonów, e-maili oraz mediów społecznościowych, a ich celem jest wyłudzenie pieniędzy i danych osobowych.

Ministerstwo zgłosiło te działania do NASK, ABW oraz prokuratury. Fałszywe informacje często wykorzystują technologię sztucznej inteligencji do tworzenia filmów, w których rzekomo osoby publiczne namawiają do niebezpiecznych inwestycji. Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, ostrzega przed tego typu oszustwami i apeluje o rozwagę oraz nieklikanie w podejrzane linki.

Jaki sposób na wyższe rachunki za prąd proponuje rząd?

Ministerstwo przypomina, że od 1 lipca 2024 roku obowiązuje ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Wszystkie mechanizmy ochronne dla odbiorców indywidualnych, samorządów, żłobków, szpitali i domów pomocy społecznej działają automatycznie i nie wymagają składania wniosków ani opłat.

Z kolei od sierpnia 2024 roku będzie można składać wnioski o bon energetyczny, który ma wspierać około 3,5 miliona gospodarstw domowych o niższych dochodach. Wartości bonu są zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, a wnioski będą przyjmowane przez urzędy gmin i ośrodki pomocy społecznej.