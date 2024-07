Nie pamiętasz tytułu piosenki? Zanuć ją YouTube Music

Ile razy zdarzyła Wam się sytuacja, że mieliście w głowie melodię, którą gdzieś słyszeliście, ale za żadne skarby nie mogliście dopasować jej do konkretnej piosenki? YouTube Music wprowadza nową funkcję, która pozwala użytkownikom na znalezienie piosenki poprzez zagranie, zaśpiewanie lub zanucenie jej fragmentu, niejako rozwiązując ten problem.

Nowa funkcja YouTube może się przydać

YouTube Music wprowadza długo oczekiwaną przez sporą grupę osób funkcję „Sound Search” (czyli wyszukiwanie za pomocą dźwięku), która umożliwia użytkownikom odnalezienie piosenki poprzez zagranie, zaśpiewanie lub zanucenie jej melodii.

Funkcja ta pojawiła się zarówno Androidzie, jak i iOS, po kilku miesiącach testów i jest oficjalnie dostępna w wersji apki oznaczonej numerem 7.10. Żeby z niej skorzystać wystarczy kliknąć lupkę w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać ikonę fali dźwiękowej obok mikrofonu.

Działanie nowej funkcji YouTube Music (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Jak to działa? Sound Search pozwala na szybkie i precyzyjne identyfikowanie utworów, co jest możliwe dzięki zaawansowanemu algorytmowi AI. Algorytm ten dopasowuje dźwięk do oryginalnego nagrania, co sprawia, że proces identyfikacji ma być szybki i dokładny. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na pełnym ekranie, pokazując okładkę albumu, nazwę piosenki, artystę, album, rok wydania.

Użytkownicy mogą również od razu odtworzyć utwór lub dodać go do swojej playlisty. Przetestowałem i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, bo narzędzie bezbłędnie rozpoznało trzy piosenki po moim (nie najlepszym) nuceniu.

YouTube ciągle się zmienia

Funkcja wyszukiwania za pomocą nucenia była testowana od marca 2024 roku. Choć obecnie nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników iPhone’ów, oczekuje się, że wkrótce pojawi się również na iOS. Nowa funkcja bazuje na technologii, która została po raz pierwszy wprowadzona w 2020 roku w Google Search i jest rozwinięciem funkcji Now Playing znanej z urządzeń Pixel.

Jak widać Google nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich aplikacji, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników. W przyszłości można spodziewać się dalszych usprawnień i nowości w YouTube Music.

Warto przypomnieć, że w fazie testów jest także wprowadzenie przez YouTube nowej funkcji opartej na sztucznej inteligencji, która będzie odpowiadać na pytania użytkowników dotyczące filmów. Google planuje zastosowanie AI, która umożliwi użytkownikom zadawanie pytań na temat filmu i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi bez przerywania oglądania.