Dla wielu tabletów bez problemu znajdziemy urządzenie, które przeznaczeniem czy charakterem przypomina pierwotny wybór. Redmagic Astra 2 – który właśnie ma swoją europejską premierę – przypomina, że jest jeszcze miejsce na świecie na naprawdę wyjątkowe sprzęty.

Specyfikacja tabletu Redmagic Astra 2

W związku z faktem, że urządzenie zostało oficjalnie zaprezentowane na chińskim rynku jako Redmagic Gaming Tablet 5 Pro, jego specyfikacja nie stanowi tajemnicy, jednak warto ją przypomnieć.

Redmagic Astra 2 (Źródło: Redmagic)

Bazą dla Redmagic Astra 2 jest najbardziej flagowy SoC, jaki można sobie wyobrazić w połowie 2026 roku, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dzięki układowi graficznemu Adreno 840, co najmniej 12 GB RAM i 256 GB miejsca w pamięci wewnętrznej w technologii UFS 4.1, sprzęt zapewni topowe osiągi i płynność w grach.

Dodatkowo wrażenia w trakcie zabawy spotęguje 9,06-calowy ekran OLED LTPO o rozdzielczości 2400×1504 piksele. Maksymalna częstotliwość odświeżania sięga 185 Hz, a jasność szczytowa – 1600 nitów. Wrażenia „doprawią” głośniki stereo z certyfikatem DTS Ultra oraz linearne silniki osi X. Całość chroniona jest szkłem Gorilla Glass 3., a obudowa spełnia kryteria klasy pyło- i wodoodporności IP54.

Redmagic Astra 2 (Źródło: Redmagic)

Oczywiście te elementy nie wystarczą do tego, aby ogłosić Astrę 2 najlepszym wyborem do mobilnego gamingu. Redmagic zastosował w konstrukcji również m.in. dedykowany chip RedCore R4 optymalizujący rozgrywkę, kontroler dotyku Synaptics S3930 do natychmiastowego odczytu dotyku czy drugi port USB-C do podłączania akcesoriów.

Największe wrażenie robi jednak układ chłodzenia. AquaCore Cooling System 2.0 to technologia funkcjonująca w sposób aktywny i zawierająca w sobie fluorowany płyn chłodzący z mikropompą, technologię Liquid Metal 3.0, usprawnioną komorę parową 4D oraz oprogramowanie Energy CUBE 3.0 do inteligentnego zarządzania temperaturą. Co więcej, przepływ cieczy przez układ jest widoczny poprzez przezroczysty panel z tyłu obudowy z podświetleniem LED.

Redmagic Astra 2 (Źródło: Redmagic)

W takiej maszynie duże zużycie energii jest więcej niż pewne. W tym celu zamontowano akumulator o pojemności 8300 mAh, a maksymalna moc ładowania wynosi 75 W. Przy wykorzystaniu gniazda USB-C 3.2 na krótszym boku uzupełnienie baterii od zera do 100% zajmuje około 60 minut. W przypadku drugiego portu na dłuższym boku moc ładowania ograniczona jest do 40 W.

Na listę modułów w urządzeniu składają się Bluetooth 6.0 i Wi-Fi 6. Jest też współpraca ze standardem Display Port umożliwiająca skorzystanie z wyjścia w formacie 4K i 144 klatkach na sekundę lub 8K i 60 fps-ów. Tablet Redmagic Astra 2 pracuje pod kontrolą RedmagicOS 11.5 opartym na Androidzie 16. Na koniec warto wspomnieć o zestawie aparatów, czyli przednim 9 Mpix i 13 Mpix na tyle.

Redmagic Astra 2 – cena, dostępność w Europie

W związku z globalną prezentacją urządzenia producent udostępnił kalendarz dostępności, który prezentuje się następująco:

globalna premiera: 17 lipca 2026 roku, 14:00 czasu polskiego,

udostępnienie kuponów Early Bird: połowa sierpnia 2026 roku,

dostęp dla posiadaczy kuponów Early Bird: końcówka sierpnia 2026 roku,

otwarta sprzedaż: koniec sierpnia 2026 roku.

Redmagic Astra 2 (Źródło: Redmagic)

Producent przewidział dostępność dwóch konfiguracji: 12+256 GB i 16+512 GB oraz dwóch wersji kolorystycznych – czarnej i srebrnej. Cena za skromniejszy model ma wynieść 699 euro (~3025 złotych), natomiast flagowy wariant wymaga wyłożenia 799 euro (~3460 złotych). Tablet Redmagic Astra 2 będzie można kupić na oficjalnej stronie producenta.