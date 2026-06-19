OnePlus Pad 3 Pro to tablet, który chce się mieć

Są urządzenia, które zachwycają od razu. Nowy tablet OnePlus Pad 3 Pro do nich właśnie należy. Jego specyfikacja techniczna jest bowiem bardzo atrakcyjna.

Nowy tablet OnePlus Pad 3 Pro to sprzęt, który spełni oczekiwania nawet bardzo wymagających klientów

Nowy tablet OnePlus Pad 3 Pro należy do grona najwydajniejszych tego typu urządzeń na rynku, ponieważ na jego pokładzie znajduje się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, który może taktować z częstotliwością nawet 4,608 GHz.

Do tego towarzyszą mu nawet 16 GB RAM LPDDR5X 4800 MHz i pamięć flash typu UFS 4.1 (której nie da się jednak rozszerzyć za pomocą karty microSD). Taki zestaw sprawia, że tablet OnePlus Pad 3 Pro zapewni bardzo wysoką wydajność i nada się nie tylko do przeglądania internetu oraz oglądania filmów i seriali, ale też do grania w wymagające gry i realizacji innych zadań, potrzebujących wysokiej mocy obliczeniowej.

OnePlus Pad 3 Pro (źródło: Oppo)

Tablet OnePlus Pad 3 Pro powinien również zapewnić długi czas pracy za sprawą akumulatora o (typowej) pojemności 13380 mAh (52,45 Wh). Producent deklaruje do 20 godzin oglądania „długich filmów” oraz do 16 godzin oglądania „krótkich filmów”. Ogniwo można ładować przewodowo maksymalnie z mocą 67 W.

Nowy tablet OnePlus Pad 3 Pro otrzymał też porządny ekran (choć LCD) – o przekątnej 13,2 cala, proporcjach 7:5, rozdzielczości 3392×2400 pikseli (315 ppi) i jasności do 1000 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz. Obsługiwane są również Dolby Vision i HDR Vivid.

Ponadto tablet OnePlus Pad 3 Pro powinien zapewnić wysokiej jakości dźwięk dzięki systemowi 8 głośników. Do tego jeszcze oferuje 13 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz Wi-Fi 7 i USB-C (USB 3.2 Gen 1). Całość ma wymiary 289,71×209,71×5,94 mm, waży 672 gramy i pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką ColorOS 16.

Ile kosztuje nowy tablet OnePlus Pad 3 Pro? (cena w Chinach)

Tablet OnePlus Pad 3 Pro jest oferowany w Chinach w trzech wersjach:

12/256 GB za 4399 juanów (równowartość około 2420 złotych),

12/512 GB za 4899 juanów (~2700 złotych),

16/512 GB za 5399 juanów (~2970 złotych).

Producent nie przekazał informacji odnośnie dostępności tego urządzenia poza Chinami, jednak mówi się, że nie trafi ono do sprzedaży w innych krajach (jak na przykład OnePlus Pad 3, który zadebiutował w Polsce w czerwcu 2025 roku).