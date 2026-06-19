Nowe flagowce Samsunga będą droższe. „Potwierdzono podwyżkę”

Klienci, którzy będą chcieli kupić nowe flagowce Samsunga, muszą być gotowi na większy wydatek. Podwyżka nie ominie również Europy.

Nowe flagowe smartfony Samsunga będą droższe od swoich poprzedników

W 2026 roku producent z Korei Południowej nie jest łaskawy dla portfeli klientów. Wszystkie nowe smartfony, wprowadzone na rynek od początku roku, kosztują więcej niż ich bezpośredni poprzednicy. Co więcej, Samsung nawet podniósł ceny składanych smartfonów z 2025 roku.

W związku z tym można było spodziewać się, że podobny scenariusz ziści się również w przypadku kolejnej generacji składanych smartfonów. Najnowsze informacje wskazują, że tak właśnie się stanie.

Jeden z branżowych informatorów twierdzi bowiem, że opublikowano szczegóły dotyczące cen modeli z serii Galaxy Z Fold 8 i potwierdzono podwyżkę cen modeli z serii Galaxy Z Fold 8. Źródłem tych informacji mają być kanały sprzedaży w Azji i Europie, co wskazuje, że ceny wzrosną również na Starym Kontynencie, zatem także w Polsce.

Co jednak zaskakujące, informator wspomina też, że wpływ na wzrost ceny mają nie tylko czynniki „zewnętrzne” (czyli wyższe ceny pamięci, które są niezbędne do wyprodukowania smartfonów), ale też „wewnętrzne”. Nie precyzuje jednak, o jakie dokładnie chodzi i czy niedoszły strajk pracowników Samsunga w 2026 roku zalicza się do nich (stronom udało się porozumieć w ostatniej chwili).

Ile zatem może kosztować Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8?

Choć przywoływany informator używa sformułowania „seria Galaxy Z Fold 8”, należy spodziewać się, że wyższą cenę będą miały wszystkie składane modele nowej generacji, zaprezentowane (prawdopodobnie) 22 lipca 2026 roku (ta data nie jest – jeszcze? – potwierdzona).

Historycznie sugerowane ceny ostatnich składanych smartfonów Samsunga kształtowały się następująco:

Samsung Galaxy Z Fold 7 Samsung Galaxy Z Flip 7 Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 128 GB – – 4299 złotych 256 GB 8799 złotych 4999 złotych 4499 złotych

4849 złotych

(po podwyżce) 512 GB 9299 złotych

9999 złotych

(po podwyżce) 5499 złotych

6149 złotych

(po podwyżce) – 1 TB 10599 złotych

11349 złotych

(po podwyżce) – –

Biorąc pod uwagę ceny smartfonów z serii Galaxy S26 w Polsce w dniu premiery 25 lutego 2026 roku, także w przypadku nowych składaków należy przygotować się na wzrost o kilkaset złotych.