Motorola szykuje nowy tablet. Mamy pierwsze informacje na jego temat

Marka Motorola większości klientów kojarzy się wyłącznie ze smartfonami, mimo że ma ona w swojej ofercie również inne urządzenia, w tym tablety. I wygląda na to, że nie zamierza rezygnować z ich produkcji, ponieważ na horyzoncie właśnie pojawił się kolejny moto tab. Co zaoferuje? Mamy już pierwsze informacje na jego temat.

Motorola tworzy nowy tablet – moto tab g84

Legendarna marka wprowadza na rynek znacznie mniej tabletów niż smartfonów, ale mimo wszystko inwestuje również w rozwój oferty tych pierwszych. Na początku 2022 roku zadebiutował Motorola moto tab g70, a kilka miesięcy później również Motorola moto tab g62 (4G). Jak widać, na premierę kolejnego tabletu Motoroli musimy czekać bardzo długo, lecz w końcu dostaliśmy informację, że firma nad nim pracuje. I wiemy już, czego się po nim spodziewać.

moto tab g84 (źródło: Appuals)

W sieci pojawiły się grafiki, które ujawniły wygląd nadchodzącego tabletu moto tab g84. Widać na nich, że urządzenie zostanie wyposażone w duży ekran, który otoczą dość smukłe ramki oraz głośniki stereo z dźwiękiem JBL i Dolby Atmos, a także port USB-C oraz złącze Pogo PIN. Ponadto dowiedzieliśmy się, że na tyle przygotowywanej nowości znajdzie się aparat o rozdzielczości 8 Mpix wraz z diodą doświetlającą.

Z renderów można jeszcze wywnioskować, że moto tab g84 zapewni wsparcie dla obsługi rysikiem, na co ma wskazywać owalny element na panelu tylnym, znajdujący się w tej samej linii co aparat i towarzysząca mu dioda doświetlająca – źródło, które udostępniło przedpremierowo rendery tabletu, twierdzi, że w tym miejscu będzie można przyczepić magnetycznie stylus.

Dokładniejsza specyfikacja tabletu moto tab g84 nie jest na tę chwilę znana. Nie wiadomo, czy z uwagi na podobieństwo w nazwie należy spodziewać się podobnych podzespołów jak w smartfonie moto g84 5G, który niedawno zadebiutował w Polsce (gdzie jego cenę ustalono na 1499 złotych). Nie zdziwimy się jednak, jeśli skończy się tylko na podobnej nazwie rynkowej.

moto tab g84 (źródło: Appuals)

Kiedy zadebiutuje nowy tablet Motorola moto tab g84?

Serwis Appuals informuje, że Motorola przygotowuje się do rynkowej premiery nowego tabletu, ale wciąż nie wiemy, kiedy oficjalnie go zaprezentuje. Podobnie nie znamy ceny, jaką klientom przyjdzie zapłacić za to urządzenie. Pewne jest, że moto tab g84 trafi do sprzedaży w Indiach, ale czy również w innych krajach – tego nie wiadomo, choć niewykluczone, że nie.