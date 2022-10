DLSS vs FSR – porównanie. Która technika lepsza do grania?

Techniki upscalingu to z pewnością jedno z najlepszych narzędzi, które trafiają do gier komputerowych. Są w stanie bowiem zapewnić wyższą wydajność w ulubionym tytule, który go wspiera, nie tracąc znacznie przy tym na jakości wyświetlanego obrazu. Dwie wielkie firmy – NVIDIA oraz AMD – dysponują takowymi. Zieloni oferują technikę DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, zaś Czerwoni FSR – FidelityFX Super Resolution.

NVIDIA ogłosiła swoje rozwiązanie znacznie wcześniej, bo już na początku roku 2019, natomiast AMD pokazało światu pierwszą wersję FSR znacznie później, bo środkiem 2021 roku. Przez ten czas obie technologie znacznie ewoluowały – DLSS dostępny jest już w wersji 3 (który dopiero do kilku gier – więcej tytułów obsługuje wersję 2.x). FidelityFX Super Resolution 2.0 natomiast zadebiutowało stosunkowo niedawno i zaczęło trafiać do pierwszych gier od czerwca. Kolejni twórcy gier implementują tę technikę do następnych tytułów, a tych jest już sporo.

Początkiem września trafiła na przykład do Red Dead Redemption 2, czyli popularnej gry autorstwa Rockstar Games, odpowiedzialnego za serię Grand Theft Auto. W dzisiejszym materiale chciałbym przetestować, jak obie technologie działają w RDR2 oraz, przede wszystkim, jak wypada FSR 2.0 na tle DLSS-a. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do omówienia platformy testowej.

Platforma testowa i ustawienia graficzne

Do przeprowadzania testów mam naprawdę solidny sprzęt – komputer AORUS MODEL S 12. generacji. Ten niepozorny z zewnątrz pecet został wyposażony w naprawdę potężne podzespoły, zamknięte w kompaktowej obudowie. Mamy tu bowiem procesor Intel Core i7-12700K, osadzony na płycie głównej z chipsetem Z690, 32 GB pamięci RAM DDR5-4800 w konfiguracji dual channel, kartę graficzną GeForce RTX 3070 oraz 4 TB na dyskach SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe.

Testy przeprowadziłem na najwyższych możliwych ustawieniach graficznych, gdzie każdy pasek pokazywał „Ultra” bądź „Wysokie” w dwóch rozdzielczościach – 4K i 1440p.

Tryby NVIDIA DLSS vs AMD FSR 2.0

Jak się okazuje, AMD poczyniło pewne zmiany w technologii, nie tylko od niewidocznego dla nas, użytkowników zaplecza, ale także w kwestii dostępnych trybów. W pierwszej wersji techniki upscalingu Czerwonych mieliśmy do dyspozycji preset Ultra Jakość – tutaj go nie zobaczymy, a co ciekawe w RDR2 nie ma opcji Ultra Wydajności – dostępne są tylko trzy:

AMD FSR 2.0

Tryb Skalowanie % Renderowanego obrazu 3840 x 2160 2560 x 1440 Jakość 1,5x 66,(6) 2560 x 1440p 1920 x 1080 Zbalansowanie 1,70x 58,8 2258 x 1270 1505 x 847 Wydajność 2,0x 50 1920 x 1080 1280 x 720

NVIDIA DLSS

Tryb Skalowanie % renderowanego obrazu 3840 x 2160 2560 x 1440 Jakość 1,5x 66,(6) 2560 x 1440p 1920 x 1080 Balans 1,72x 58 2227 x 1253 1485 x 835 Wydajność 2x 50 1920 x 1080 1280 x 720 Ultra Wydajność 3x 33,(3) 1280 x 720 853 x 480

Mniejsze zużycie zasobów?

Co ciekawe, techniki mają wpływ także na zmniejszenie zużycia pamięci wideo, z zaznaczeniem, że FSR potrzebuje znacznie więcej VRAM. Domyślnie w rozdzielczości 4K i maksymalnych detalach, gra potrzebuje 5599 MB. Po aktywacji poszczególnych prestów wykorzystanie pamięci wygląda następująco:

DLSS Jakość: 4926 MB,

Równowaga: 4809 MB,

Wydajność: 4654 MB,

Ultra wydajność: 4459 MB. FSR 2.0 Jakość: 5313 MB,

Zbalansowanie: 5148 MB,

Wydajność 5066 MB.

W rozdziałce 1440p sprawa wygląda nieco inaczej, bo domyślnie gra konsumuje 4753 MB, natomiast po aktywacji technik upscalingu różnica jest również zauważalna:

DLSS Jakość: 4414 MB,

Równowaga: 4356 MB,

Wydajność: 4291 MB,

Ultra wydajność: 4219 MB. FSR 2.0 Jakość: 4576 MB,

Zbalansowanie: 4507 MB,

4437 MB.

Na 8-GB karcie graficznej w dzisiejszych czasach nie ma to większego znaczenia, ponieważ jest jeszcze margines zapasu. Natomiast różnica w wykorzystaniu jest znacząca – bo aż ponad 400 MB mniej na rzecz DLSS NVDII.

No to zacznijmy od ciężkich dział, czyli rozdzielczości 4K

Rozdzielczość 4K 3840 x 2160 pikseli okazuje się najlepszym sprawdzianem dla RTX-a 3070, który – bądź co bądź – raczej nie został zaprojektowany do tej rozdziałki, a raczej 1440p. W natywnej rozdzielczości uzyskiwałem około 44 FPS, co jest dobrą wartością, przy czym jakość obrazu była naprawdę zdumiewająca.

Zasada im więcej, tym lepiej nie zawsze się sprawdza, natomiast nie jest to taka sytuacja, bowiem im większa liczba ramek obrazowych wyświetlanych w jednej sekundzie, tym znacznie lepiej, a tu do „magicznej” bariery 60 FPS brakuje kilkunastu klatek.

FSR Jakość VS Natywne 4K VS DLSS Jakość

I tutaj pojawiają się technologie upscalingu – DLSS i FSR 2.0 w trybie jakości, których użyjemy w momencie, gdy nie chcemy stracić na jakości, a potrzebujemy dodatkowych kilku klatek.

Technologia AMD gwarantuje 51 FPS, zaś NVIDII – 52 FPS, czyli tę samą wydajność.

Jak jest z jakością? Bardzo dobrze, niezależnie od tego, którą wybierzemy, chociaż z w powyższej scenie to AMD poradziło sobie lepiej z wygładzeniem włosów, ale NVIDIA serwuje bardziej wyraźny, pełny detali obraz.

FSR 2.0 Zbalansowanie VS Natywne 4K VS DLSS Równowaga

Pewne różnice widać już w trybach pośrednich, gdzie nie dość, że NVIDIA zapewnia średnio kilka FPS więcej niż AMD, to jakość obrazu jest zauważalnie lepsza. Technika Czerwonych na powyższym zrzucie widocznie próbuje zrekompensować brak detali wygładzając ekran – co widać na samej twarzy postaci.

FSR wydajność VS Natywne 4K VS DLSS Wydajność VS DLSS Ultra Wydajność

Tryby wydajności, jak sama nazwa mówi, mają dostarczyć nam najwięcej dodatkowych klatek na sekundę. No i nie może być inaczej – FidelityFX Super Resolution 2.0 w trybie wydajności oferuje średnio 57 FPS-ów, zaś ten sam tryb konkurencji pozwala uzyskać magiczną barierę 60 FPS, a preset ultra wydajność nawet ją przekroczyć, oczywiście to wszystko kosztem jakości.

AMD oferuje wciąż dobry poziom szczegółów, natomiast obraz jest jeszcze bardziej wygładzony – co widać patrząc na ręce, twarz i włosy Arthura.

Przejdźmy teraz do rozdziałki 1440p

Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli jest znacznie mniej zasobożerna niż 4K, ponieważ karta graficzna musi wygenerować ponad 2-krotnie mniej pikseli, co potwierdza wydajność. Mamy tutaj bazowo 70 FPS, a więc z taką kartą graficzną, jak GeForce RTX 3070, nie ma potrzeby uruchamiania upscalingu. No ale posiadacze słabszych kart już mogą się o to pokusić.

FSR Jakość VS Natywne 1440p VS DLSS Jakość

Jak widać, w przypadku upscalingu do rozdzielczości 1440p różnica między presetami Jakości technologii AMD jest już znaczna różnica. Twarzy w FSR postaci brakuje szczegółów, a wygładzanie niestety już nie jest w stanie dobrze zrekompensować brakujących detali.

A jak z wydajnością? FSR zapewnia średnio 77 FPS-ów, gdy super sampling NVIDII około 80, a zatem ponownie wygrana Zielonych.

FSR Zbalansowanie VS Natywne 1440p VS DLSS Równowaga

Co ciekawe, w trybach pośrednich (balansu) wygładzanie szczegółów AMD dało przewagę nad DLSS – gdzie to FSR 2.0 gwarantuje bardziej zbliżoną do natywnej rozdzielczości jakość, jednak pod względem wydajności to NVIDIA poradziła sobie tutaj lepiej, gwarantując około 85 FPS, zaś FSR pozwoliło uzyskać około 80 FPS.

FSR Wydajność VS Natywne 1440p VS DLSS Wydajność VS DLSS ULtra Wydajność

Sytuacja powtarza się dla trybów wydajności – w przypadku prestu DLSS Wydajność widoczne są postrzępione włosy, a w FSR 2.0 te zostały znacznie wygładzone. Patrząc na nieprzybliżone zdjęcia, w ogólnym rozrachunku DLSS w trybie wydajności zapewnił bardziej zbliżoną do natywnej rozdzielczości.

Podsumowanie i konkluzja

Wow! AMD wykonało kawał dobrej roboty. Nowa wersja FSR jest znacznie lepsza niż pierwsza generacja technologii, przede wszystkim oferując zdecydowanie lepszą jakość generowanego obrazu, bardziej zbliżonego do DLSS i rozdzielczości natywnej – szczególnie w presecie jakość na wyższych rozdziałkach. Co więcej, wydajność gwarantowana przez FSR jest bardzo podobna do tej, którą zapewnia super sampling NVIDII, chociaż tu Zieloni wygrywają z kilkuprocentową przewagą.

DLSS ma ogromną przewagę nad konkurentem – jest wspierany sprzętowo przy pomocy rdzeni Tensor i uczenia maszynowego, za sprawą sztucznej inteligencji, co naturalnie wpływa na świetną jakość i wydajność. Narzędzie jest dedykowane kartom z serii GeForce RTX – 2000, 3000, 4000, a więc nie doświadczymy technologii na sprzęcie innego producenta. FSR jest z kolei narzędziem typu OpenSource, które uruchomimy nawet na starszych kartach graficznych Czerwonych – RX 460, 470, 480, a także na układach GTX 1000, ale oczywiście też na nowych RX 5000 i 6000.

Oznacza to, że posiadacze kultowych już GTX-ów 1060, 1070, 1080, dla których DLSS nie jest dostępny, mogą skorzystać z FSR. Dla użytkowników kart AMD Radeon rozwiązanie jest jedno, jednak czy ci, którzy mają RTX-a w swoim komputerze, powinni zainteresować się dedykowaną technologią DLSS? Ta zapewnia wyższą wydajność, jakość oraz, co ciekawe, konsumuje mniej zasobów – w tym pamięci wideo karty graficznej.

Mimo znaczącego skoku jakości drugiej wersji FidelityFX Super Resolution w grach, gdzie mamy zarówno FSR 2.0, jak i DLSS, na karcie RTX nie ma sensu sięgać po rozwiązanie konkurencji. Natomiast w tytułach, w których jest dostępna tylko i wyłącznie technologia FSR, gracze z kartami NVIDII powinni przemyśleć aktywowanie funkcji. Jakość jest naprawdę dobra i nie widzę żadnych powodów, aby jej nie używać.