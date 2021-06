Huawei jeszcze nie pożegnał się z Androidem na tabletach. Ten nowy model nie ma HarmonyOS

Wszystkie, zaprezentowane ostatnio przez Huawei tablety z serii MatePad pracują pod kontrolą HarmonyOS. Wydawało się, że producent pożegnał się z Androidem na tego typu urządzeniach, a tymczasem w jego ofercie pojawiła się nowa pozycja z systemem Google.

Huawei MatePad T 10 Kids Edition to nowy tablet z Androidem dla dzieci

Model ten, jak wskazuje już jego sama nazwa, jest urządzeniem dedykowanym dzieciom. Producent podkreśla, że wyposażono go w wyświetlacz o przekątnej 9,7 cala i zapakowano we wstrząsoodporną obudowę z silikonu spożywczego. Ponadto zapewnia, że jest też idealnie dopasowany do małych, dziecięcych rączek i ich codziennych aktywności. Dodatkowym udogodnieniem jest wbudowana nóżka, pozwalająca postawić wygodnie sprzęt na biurku czy innej powierzchni.

MatePad T 10 Kids Edition (źródło: Huawei)

MatePad T 10 Kids Edition oferuje również Kącik dziecięcy (Kids Corner), który jest przestrzenią do zabawy, nauki, rysowania (w tym z użyciem dodawanego w pakiecie rysika, na który jest miejsce w obudowie) i odkrywania nowych rzeczy. Dzieciaki mogą w nim m.in. nagrywać swój głos, robić zdjęcia za pomocą wbudowanego aparatu i zapisywać swoje obrazki w sekcji multimediów. Do tego jest też aplikacja Azoomee, zawierająca treści, które pobudzają wyobraźnię, zachęcają do tworzenia i uczą. Co ważne, producent daje w prezencie 12-miesięczną subskrypcję całkowicie za darmo w zestawie.

Kolejną platformą, oferowaną przez MatePad T 10 Kids Edition, jest Baby Bus, w której zawarte są treści dedykowane dzieciom, w tym opowiadania i rymowanki. Ma ona pomagać m.in. uczyć się liter i cyfr, a także zachęcać do dobrych nawyków.

MatePad T 10 Kids Edition (źródło: Huawei)

Ponadto tablet oferuje też filtr niebieskiego światła i tryb eBookowy oraz ostrzeżenia o nieprawidłowej postawie i… wyboistych drogach. Ciekawym rozwiązaniem jest również ochrona przed korzystaniem z urządzenia, gdy jest podłączone do ładowarki. Rodzice mogą także ustawić czas, przez jaki dziecko może korzystać z MatePad T 10 Kids Edition. Tak samo mogą wybrać aplikacje i zawartość dostępną dla swojej pociechy.

Co ciekawe, Huawei deklaruje, że tablet może towarzyszyć dziecku naprawdę długo, ponieważ gdy podrośnie i będzie bardziej uważne, można urządzenie wyjąć z gumowej obudowy

MatePad T 10 Kids Edition (źródło: Huawei)

Jeżeli natomiast chodzi o parametry techniczne, to MatePad T 10 Kids Edition wyposażono m.in. w ekran IPS o rozdzielczości 1280×800 pikseli (156 ppi), procesor HiSilicon Kirin 710A 2,0 GHz, od 16 GB do 32 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 512 GB) i 2 GB RAM oraz aparaty 5 Mpix na tyle i 2 Mpix na przodzie. Do tego są jeszcze dwa głośniki i obsługa GPS, A-GPS, Glonass, Beidou.

Całość ma wymiary 176x247x14 mm, waży niespełna 800 gramów, pracuje na Androidzie 10 z EMUI 10.1. i jest zasilana przez akumulator o pojemności 5100 mAh z obsługą ładowania o mocy 5 W przez port USB-C.

Z informacji udostępnionych na stronie producenta wynika, że pojawi się kilka konfiguracji, w tym z modemem 4G LTE. MatePad T 10 Kids Edition jest już dostępy w Indonezji, gdzie jego cena została ustalona na 2900000 IDR (równowartość ~760 złotych).