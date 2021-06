Ulefone Tab A7 wygląda nieźle, ma atrakcyjne wnętrze i jest tani. Tablet idealny?

Ulefone wkracza na nieznane wcześniej dla siebie wody. Producent wprowadził na rynek swój pierwszy tablet – Ulefone Tab A7, który ma wszystko, żeby przekonać do siebie klientów, poszukujących dobrze wyglądającego i wyposażonego oraz niedrogiego urządzenia.

Specyfikacja Ulefone Tab A7

Producent przekonuje, że dzięki smukłej, metalowej obudowie jego pierwszy tablet zapewnia „ultranowoczesny wygląd i feeling”. I faktycznie, gdy na niego spojrzeć, można odnieść wrażenie, że w ogóle nie odstaje od innych urządzeń tego typu, które zadebiutowały na rynku w 2021 roku.

źródło: Ulefone

Sercem Ulefone Tab A7 jest składający się z ośmiu rdzeni ARM Cortex-A55 procesor UNISOC SC9863A 1,6 GHz, któremu towarzyszy 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Tę ostatnią użytkownik będzie mógł rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności 128 GB, aby zmieścić wszystkie swoje pliki.

Specyfikacja Ulefone Tab A7 obejmuje też „czysty” system Android 11 (co ciekawe, producent podkreśla, że bez reklam) oraz akumulator o pojemności 7680 mAh, który można ładować przez port USB-C (USB 2.0) z mocą 10 W. Według deklaracji producenta, zapewni on do 9 godzin odtwarzania wideo lub grania w gry. Tablet ma wymiary 243,6×162,4×7,9 mm i waży 566 gramów.

źródło: Ulefone

Ponadto specyfikacja Ulefone Tab A7 obejmuje wyświetlacz LCD o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10), który pokrywa szkło 2.5D, a także podwójne głośniki i dwa sloty na karty nano SIM wraz z obsługą sieci 4G LTE i VoLTE HD. Do tego tablet oferuje 13 Mpix aparat z diodą doświetlającą na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz wsparcie dla systemów nawigacji satelitarnej GPS, Glonass i Beidou. Na pokładzie urządzenia nie zabrakło również 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Cena Ulefone Tab A7

Regularna cena Ulefone Tab A7 została ustalona na 199,99 dolarów (równowartość ~770 złotych). Promocyjna to jednak 159,99 dolarów (~620 złotych), a na dodatek od 21 czerwca 2021 roku, od godziny 9:00 czasu lokalnego, będzie go można kupić w oficjalnym sklepie marki Ulefone na platformie AliExpress za 149,99 dolarów (~580 złotych).

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Ulefone Tab A7 zapewnia wsparcie dla języka polskiego i ma fabrycznie założoną folię ochronną na wyświetlaczu. Ponadto w przyszłości w sprzedaży pojawi się też zestaw z dedykowaną klawiaturą, ale na tę chwilę jego cena nie jest znana.