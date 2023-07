Ta hulajnoga RedBulla ma w sobie technologię bolidu F1

Nie spodziewałem się, że „hulajnoga korzystająca z technologii rodem z bolidu F1” to zwrot, który może przedstawiać stan faktyczny. Taki właśnie sprzęt zadebiutował w ofercie RedBulla. Czym zatem może pochwalić się model TEN TURBO?

Coraz więcej chętnych

Póki co nie zanosi się na to, żeby liczba hulajnóg elektrycznych na ulicach zmalała. W marcu 2022 polski rynek sharingowy hulajnóg oferował 44,8 tys. urządzeń w 89 miejscowościach. W tym roku do marca liczba ta urosła do 73,5 tys. pojazdów w 122 lokalizacjach.

Inny raport podaje że z roku na rok co raz chętniej również rozmawiamy o hulajnogach. W Internecie o tych urządzeniach powstało w tym roku ponad 120 tys. wypowiedzi, które wygenerowały zasięg rzędu 125 milionów. Względem roku 2021 to prawie siedmiokrotny wzrost w kwestii wzmianek (17 tys.) oraz sześciokrotny pod kątem zasięgu (20 mln).

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że najczęściej o hulajnogach rozmawiamy na Facebooku – tam odbywa się więcej niż połowa dyskusji. W rozmowach dominują mężczyźni (73%), a najchętniej poruszane tematy to prędkość, modele oraz przepisy. Być może dyskutującym spodoba się fakt, że RedBull dodał do swojej polskiej oferty kolejne urządzenie.

Model TEN TURBO (Źródło: Red Bull)

Hulajnoga z odzyskiem energii

Źródłem mocy w RedBull Racing TEN TURBO jest silnik elektryczny o mocy 500 W zasilany akumulatorem o pojemności 12 Ah. Całość powinna wystarczyć nawet na 50 kilometrów nieprzerwanej podróży. Ładowanie baterii do pełna zajmuje ok. 7-8 godzin. Po drodze prowadzą Was 10-calowe pompowane koła. Bezpieczeństwo w podróży zapewnia obecność dwóch hamulców na przedniej (elektryczny) i tylnej (tarczowy) osi. W terenie niezastąpiona okazuje się amortyzacja kół.

Model TEN TURBO. (Źródło: Red Bull)

Oprócz tego hulajnogę RedBulla wyposażono w tempomat, wyświetlacz, oświetlenie LED oraz… KERS. Kinetic Energy Recovery System to technologia która zadebiutowała w pełnym sezonie Formuły 1 w 2009 roku. Jej zadaniem jest przechwytywanie energii kinetycznej, jaka zostaje wytworzona podczas hamowania. Energia ta zostaje zamieniona na elektryczną i trafia do akumulatora, z którego może zostać wykorzystana do zapewnienia hulajnodze dodatkowej mocy. Podobne rozwiązanie znajdziemy często w autach hybrydowych oraz elektrycznych.

Masa wykonanego z aluminium TEN TURBO wynosi 18 kg z maksymalną wysokością kierownicy na poziomie 119 cm.

Granatowo-czerwona hulajnoga barwami przypomina bolidy Red Bulla i jest już dostępna w sklepach Media Expert i RTV Euro AGD. Jest to najdroższy sprzęt w tej kategorii sygnowany logiem czerwonych byków – cena za urządzenie wynosi bowiem 3999 złotych.