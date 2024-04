Takiego tabletu Wacom nie miał jeszcze w ofercie

Kojarzycie markę Wacom? Jeśli interesowaliście się zakupem tabletu graficznego, to z pewnością trafiliście na ofertę tego producenta. W portfolio firmy znajdują się urządzenia praktycznie na każdą kieszeń. Teraz dołącza do nich nowy sprzęt. W historii marki takiego jeszcze nie było. Dlaczego jest wyjątkowy?

Tablet graficzny dla wymagających

Na rynku właśnie pojawił się Wacom Movink 13. Jego wyjątkowość polega na dwóch aspektach. To pierwszy w historii marki tablet graficzny z wyświetlaczem wykonanym w technologii OLED, a jednocześnie najlżejszy i najcieńszy ze wszystkich sprzętów tego typu, znajdujących się w portfolio producenta. Jego grubość wynosi od 4 mm do 6,6 mm (w zależności od tego czy mówimy o najcieńszym, czy najgrubszym miejscu), a masa to zaledwie 420 gramów.

Producent wyposażył tablet w 13,3-calowy ekran OLED, stworzony przez Samsunga. Oferuje on rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli) z 10-bitową głębią kolorów i współczynnikiem kontrastu 100000:1. Wacom chwali się, że użytkownicy Movink 13 mogą spodziewać się niemal idealnego odwzorowania kolorów. Wyświetlacz certyfikowany przez Pantone i SkinTone charakteryzuje się pokryciem w przestrzeni barw DCI-P3 na poziomie 100%, natomiast pokrycie przestrzeni kolorów Adobe RGB to 95%. Czas reakcji zastosowanego w urządzeniu ekranu wynosi 0,2 ms.

Sprzęt dostarczany jest wraz z piórkiem Wacom Pro Pen 3, który został zmodyfikowany specjalnie pod Movink 13. Charakteryzuje się on 8192 poziomami czułości na nacisk, obsługiwanym pochyleniem do 60 stopni oraz 3 przyciskami. Warto jednak zaznaczyć, że tablet wykorzystuje technologię Dual Pen, dzięki czemu do jego obsługi można używać także innych piór Wacom oraz innych producentów, takich jak Samsung, Dr. Grip Digital, Lamy czy Staedtler.

Wacom Movink nie jest oczywiście autonomicznym urządzeniem. Można korzystać z niego we współpracy z systemami Windows, macOS, ChromeOS i Android. Zasilać można go bezpośrednio z komputera za pomocą kabla USB-C. Wymagane jest jednak co najmniej 15 W zasilanie.

Wacom Movink 13 (źródło: Wacom)

Cena i dostępność Wacom Movink 13

Tablet graficzny Wacom Movink 13 jest dostępny w sklepie internetowym producenta przeznaczonym póki co na Stany Zjednoczone. Chociaż marka dostępna jest w Polsce, nie pojawiły się jeszcze żadne oficjalne informacje o tym, że nowy model trafi do naszego kraju.

Za oceanem Wacom Movink 13 został wyceniony na 749,95 dolarów, czyli równowartość ~3030 złotych.