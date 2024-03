Nowy producent wkracza na polski rynek. Oferta jest pokaźna

Sytuacja, w której na rynku pojawia się nowy producent, jest korzystna dla klientów, ponieważ zapewnia większy wybór. Jeśli do tego jego produkty są przystępne cenowo, to jest to zdecydowanie dobra informacja dla konsumentów. W Polsce dostępne są już tablety graficzne marki Gaomon. Jakie modele znalazły się w ofercie i ile trzeba za nie zapłacić?

Nowy producent na polskim rynku

Gaomon to producent, który debiutuje nad Wisłą, jednak może pochwalić się ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Firma założona w Hong Kongu specjalizuje się w tabletach graficznych. Jak zapewnia Gaomon, jego urządzenia charakteryzują się wysoką jakością i niewygórowaną ceną. W ofercie firmy na polski rynek znajduje się 16 różnorodnych modeli. Asortyment ten obejmuje zarówno ekonomiczne tablety piórkowe, jak z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości oraz precyzyjnym piórem.

Tak bogata oferta gwarantuje, że niemal każdy potencjalny klient znajdzie w niej urządzenie dopasowane do jego potrzeb oraz zasobności portfela. Portfolio produktów zawiera także urządzenia z atrakcyjnymi akcesoriami, na przykład dedykowanymi etui do transportu czy personalizowanymi nakładkami. Wszystkie tablety są wyposażone w pióra działające na zasadzie rozpoznawania nacisku i kąta nachylenia, przy czym większość modeli korzysta z piór EMR bez baterii, oferujących 8192 poziomy czułości na nacisk i dokładność do ± 0,3 mm.

Jakie modele znalazły się w ofercie Gaomon?

Tak, jak już wspomniałem powyżej, oferta tabletów graficznych nowej na polskim rynku marki jest naprawdę bogata. Szczegółową specyfikację każdego z modeli możecie znaleźć na stronie internetowej dystrybutora. Ceny prezentują się następująco:

Modele bez wbudowanego wyświetlacza

Gaomon S630 – 99 złotych,

Gaomon S620 – 119 złotych,

Gaomon S830 – 129 złotych,

Gaomon M106K – 169 złotych,

Gaomon M106K Pro – 199 złotych,

Gaomon M10K – 229 złotych,

Gaomon M1230 – 249 złotych,

Gaomon M10K Pro – 259 złotych,

Gaomon M1220 – 299 złotych.

Modele z wyświetlaczem

Gaomon PD1161 – 699 złotych,

Gaomon PD1320 – 899 złotych,

Gaomon PD1561 – 1249 złotych,

Gaomon PD156 Pro – 1449 złotych,

Gaomon PD2200 – 1799 złotych,

Gaomon PD1610 – 2099 złotych,

Gaomon PD1621 – 3599 złotych.

Produkty marki Gaomon znajdziecie w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert i x-kom oraz na Allegro.

