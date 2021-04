Pojawiły się nowe tablety Amazon Fire. Nawet najmocniejsze wersje nie robią wielkiego wrażenia

Amazon praktycznie znikąd zaprezentował odświeżoną linię tabletów, włącznie z nowymi urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci. Jak to zwykle bywa wśród sprzętów z rodziny Fire, nie szokują one wydajnością.

Amazon raczej budżetowo

Linia tabletów Amazon Fire nigdy nie aspirowała do poziomu wydajności nawet podstawowych iPadów czy topowych urządzeń z Androidem. Podobnie jest z nowymi modelami Amazon Fire HD 10 i Fire Kids. W porównaniu z poprzednią generacją są trochę lżejsze i oferują wyświetlacze o wyższej rozdzielczości. Producent nareszcie wyszedł z mrocznych wieków średnich i zdecydował się na panele Full HD.

Amazon FIre HD 10

Zarówno Fire HD 10, jak i Fire HD 10 Plus dysponują ekranami o przekątnej 10 cali. Podstawowa wersja wyposażona jest w 3 GB RAM, a droższa – nawet 4 GB RAM, co dla tabletu Amazona jest jakimś rekordem. Do tego w „Plusie” mamy miękkie wykończenie obudowy oraz możliwość bezprzewodowego ładowania urządzenia w standardzie Qi.

W środku działa ośmiordzeniowy procesor 2 GHz, co raczej nie jest zwiastunem kosmicznej wydajności. Na pliki pozostawiono nam 64 GB pamięci wewnętrznej (minus system Fire OS). Bateria ma wystarczyć na 12 godzin pracy. Wśród portów wyliczyć można USB-C i gniazdo słuchawkowe. Dla zachowania pozorów, tablety mają też kamery – z tyłu 5 Mpix i z przodu 2 Mpix. Oba modele tabletów da się połączyć z opcjonalną klawiaturą Fintie.

Amazon Fire HD kosztuje 149,99 dolarów, zaś Fire HD 10 Plus wyceniono na 179,99 dolarów.

Amazon Fire HD 10 Plus

Większy wybór urządzeń dla dzieci

Amazon dostrzegł potrzebę urozmaicenia oferty tabletów dla dzieci. Dlatego też w ofercie giganta sprzedażowego znajdziemy modele:

Fire Kids Pro za 99,99 dolarów

Fire HD 8 Kids Pro za 139,99 dolarów

Fire HD 10 Kids za 199,99 dolarów

Fire HD 10 Kids Pro za 199,99 dolarów

Amazon Fire HD 8 Kids Pro

Przeznaczone są one dla pociech w wieku od 6 do 12 lat. Oprogramowanie umożliwia ograniczenia działania przeglądarki internetowej z dodatkowymi filtrami, korzystanie ze sklepu z aplikacjami czy interfejsu wzorowanego na tabletach „dla dorosłych”. Fire HD 10 Kids jest dodatkowo chroniony „dziecioodporną” obudową i przeznaczony jest dla siedmiolatków lub jeszcze młodszych użytkowników.

Żaden z powyższych tabletów nie wydaje się nad wyraz korzystnym zakupem dla użytkowników w Polsce. Usługi Amazona, mimo oficjalnego uruchomienia sklepu w naszym kraju, w naszym regionie wciąż są w powijakach. Rozglądając się za kanapowym urządzeniem na Androidzie, z pewnością spojrzymy w innym kierunku.