Trzy bestie na dwóch kółkach. Nowości Acera przykuły nasz wzrok

Targi IFA 2025 powoli budzą się do życia. Jesteśmy na miejscu i jednym z naszych pierwszych przystanków było stoisko firmy Acer. Trudno było nam odwrócić wzrok od tych trzech bestii na dwóch kółkach.

Acer Predaror eNOMAD-PF. Ten elektryczny rower to bestia

Naszą uwagę przykuł przede wszystkim Acer Predator eNOMAD-PF – rower elektryczny, który wygląda trochę jak czołg na dwóch kółkach. Ma solidną ramę ze stopu aluminium i cechuje się wodoodpornością w klasie IPX5. Sam waży 39 kg i jest w stanie udźwignąć użytkownika o wadze do 120 kg.

Pod powłoką skrywa silnik o mocy 750 W, cechujący się momentem obrotowym 85 Nm. Jest w stanie rozpędzić maszynę nawet do 45 km/h i to w czasie krótszym niż 5 sekund. Ma też sprawiać, że rower bez trudu poradzi sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 20%. Do przełączania się pomiędzy 5 trybami zoptymalizowanymi pod różne typy terenu służy manetka na kierownicy.

Acer Predaror eNOMAD-PF (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Acer Predator eNOMAD-PF ma też 9-rzędowe przerzutki Shimano Cues, mające zapewniać płynne przełożenia, a także dynamiczne zawieszenie, podwójny układ hydrauliczny z hamulcami tarczowymi oraz grube opony (20×4 cale). Dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 627 Wh, dzięki któremu maksymalny zasięg wynosi aż 75 km.

A, że to Predator, to mamy tu też LED-owe nakładki na wentyle kół i – to nie lada ciekawostka – specjalną przestrzeń do bezpiecznego przewożenia laptopa w rozmiarze do 16 cali.

Do rodziny dołączają też dwie nowe hulajnogi elektryczne

Poza tym potworem Acer pokazał także dwie nowe hulajnogi elektryczne z rodziny Predator ES: Thunder oraz Storm. Obie zostały wyposażone w silniki o mocy 500 W, ale różnią się od siebie osiągami.

Hulajnoga Acer Predator ES Thunder rozpędza się do 40 km/h i potrafi przejechać nawet 55 km na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności 624 Wh. Bezpieczeństwo poprawia kompletne oświetlenie oraz układ eABS. Całość została wykonana z aluminium i waży 25,5 kg. Jest też wodoodporna (w klasie IPX5).

Z kolei Acer Predator ES Storm rozwija prędkość do 35 km/h, ale za to jedno ładowanie zapewnia maksymalnie 60 km zasięgu. Nie zabrakło również kompletnego oświetlenia i układu eABS, a wszystko to przy wadze na poziomie 21 kg.

Acer Predaror ES Thunder po lewej i Predator ES Storm po prawej (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Na razie nie poznaliśmy cen tych nowych pojazdów. Nie mamy też potwierdzenia, że pojawią się one na naszym rynku, ale cała trójka otrzymała już polskie strony produktowe, więc można to uznać za wysoce prawdopodobne.